Nadia (19) fra Trondheim får julegaver fra Instagram-følgerne sine

Alder: 19

Jobb: Frisør hos H2

Instagram: @nadiakaroline

Følgere: 123 000

Vi i Trd.by vil gjerne bli enda bedre kjent med byens største på sosiale medier. Det har resultert i vår nye serie #mystory.

Forrige uke snakket vi med Therese Svebak, som med sine to store Instagram-kontoer har over 688 000 følgere. Denne uka har vi tatt en prat med Nadia Karoline Rouhani!

Statsminister for en dag – hva er det første du ville ha gjort?

- Det er mange ting jeg kunne tenkt meg å gjort som statsminister. Mobbing er et samfunnsproblem og kommer i alle former. Jeg ville fokusert på tiltak mot mobbing generelt i tillegg til skoler, og jobbet for at dette skal bli tatt mer på alvor. Jeg ville også hjulpet enhver flyktning jeg hadde mulighet til.

Hva har gjort deg bekymret den siste uka?

- Jeg bestilte nettopp billetter til den nye skrekkfilmen «The Nun», og tenker allerede at det var en dårlig idé.

Hva har du har fått deg i godt humør og til å smile den siste uka?

- Jeg spurte lillebroren min på seks år om hvor gammel han trodde jeg var. Han svarte 50.

Om du hadde hatt en tidsmaskin – hvem ville du reist i tid for å møte?

- Jeg hadde reist tilbake for å møte Gandhi, jeg trenger noen svar.

Hvor i Trondheim drar du helst på byen, og hvorfor?

- Jeg må faktisk innrømme at jeg ikke er noen særlig festløve og foretrekker heller en filmkveld med gode venner.

Om du skal få deg frisk luft i Trondheim, hvor drar du da?

- Stallen. Sikkert ikke så mange som vet dette, men jeg har vært en skikkelig hestejente.

Hva er det beste – og verste – med Trondheim?

- Det beste med Trondheim er de idylliske solnedgangene, og at så fort det er sol ute drar hele Trondheim opp smilebåndet.

- Det verste må nesten være den lange vinteren.

Hvem er den kuleste trønderen du vet av?

- Thea Hedel, min gode venninne som tar enhver utfordring på strak arm.

Hva er dine tre favorittbloggere/Instagrammere?

- @skye.wheatley, @kyliejenner og @pubity

Kan vi få en usminket selfie av deg?

Så klart, noe vippe-extensions igjen her, men det får gå.

Hva er mest positivt – og negativt – med å ha veldig mange følgere?

- Å ha mange følgere på Instagram er for det meste bare positivt. Jeg blir utrolig glad for å møte nye mennesker og alle mulighetene jeg får. Jeg setter pris på hver og en av følgerne mine og alle de hyggelige meldingene jeg får. Julegaver har jeg også fått, utrolig hyggelig!

- Det negative med å ha en offentlig Instagram må være at alt blir pratet om, enkelte er veldig snar til å dømme og lage seg en mening om alt. Tror de fleste instagrammere kjenner seg igjen her. Men det er vel prisen å betale, og det kan jeg leve med.

På hvilken måte (om noen) ville livet ditt vært annerledes om du ikke var stor på sosiale medier?

- Livet mitt et ikke så veldig basert på å være stor på Instagram, så det ville nok vært det samme, foruten det behovet for å knipse bilder overalt.