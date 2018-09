Solbjørg har en egen Instagram-konto for bamsene sine: - Jeg er litt over gjennomsnittet kreativ

I juni delte Solbjørg Alnes det første bildet på Instagram-kontoen «babybear_and_friends». I skrivende stund har hun delt nøyaktig 100 bilder av de søte små bamsene i ulike situasjoner - for det meste her i Trondheim.

Så langt har bamsene, som ikke heter noe spesielt, fått over 1 200 følgere.





- Det var ganske overraskende at så mange ville følge. De liker sikkert at jeg bruker mye natur, og at bamsene ser levende ut.