Derfor sliter vi med å komme oss opp av sofaen

Det er egentlig ikke så fryktelig vanskelig å komme seg opp fra sofaen for litt fysisk aktivitet.

Til samme tid kan det være uoverkommelig.

Tall fra Helsedirektoratet viser at kun en tredel av befolkningen oppfyller anbefalingene om nok fysisk aktivitet.

Forskning.no skriver at flere forskere tror det kan skyldes at hjernen vår rett og slett er programmert til å foretrekke sofaen.

Fobi? Du har det neppe så ille som disse folkene Flyskrekk eller fobi mot edderkopper? Ta det med ro, det kunne vært så mye verre.

Programmert for latskap

Det mener blant annet Boris Cheval og kollegene hans fra Universitetet i Genève . De mener den menneskelige hjernen utviklet seg i en tid der faren for for lite mosjon var veldig liten. Det å gå tom for energi, var derimot en mer sannsynlig risiko.

Derfor var det viktig å spare dyrebar energi, slik at man kunne jakte eller sanke. Logisk?

Forskning.no skriver at tidligere hjerneforskning tyder på at vi foretrekker aktivitet fremfor å holde oss stille. De nevnte forskerne mener derimot å ha funnet dokumentasjon for at vi likevel er programmert for latskap.

Kaster du også kaffegruten? Ikke gjør det! Det råder Siri Mittet, som er ekspert på å gi gruten nye bruksområder.

Konflikt i hjernen

Testpersoner fikk bryne seg på et dataspill, der de skulle flytte en enkel figur mot eller bort fra en aktivitet eller stillesitting. Selv om deltakerne brukte kortest tid på å flytte figuren til en fysisk aktivitet, viste målingene at dette krevde mer hjerneaktivitet.

Ifølge Cheval og kollegene er dette en indikasjon på at det oppstår en konflikt i hjernen, hvor vi aktivt må overstyre preferansene for passivitet.

Til samme tid kan annen forskning hinte om at kroppen og naturen ikke alltid oppfører seg helt som vi tror, skriver Forskning.no.