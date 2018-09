Hit vil trønderne reise i høst

Ifølge Ticket Søndregate har ikke trønderne like sterk reiselyst denne høsten som i 2017. Nedgangen er på 15 prosent, noe reisebyrået mener skyldes at mange fikk mye sol i sommer og kanskje ikke har behov for mer på en stund - kombinert med at ferien er brukt opp som en følge av dette.

Sammenliknet med høsten 2016 er det derimot en økning på 8 prosent.

- Selv med en flott sommer, stopper ikke reiselysten opp. Høsten er en fin tid for å utforske en storby eller reise til varme strøk som kanskje ikke er fullt så varme som i juli, sier Marianne Beiermann, selgerleder Ticket Søndregate.

Tradisjonelle byer i Europa på toppen

Sol – og badereisene i høst har kun en nedgang på 4 prosent hos Ticket, sammenliknet med i fjor. Mange reiser er bestilt tidlig, som for eksempel i skolenes høstferie. Men det er også en del som ønsker å forlenge følelsen av sommer med en høsttur.

Kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, forklarer at både storby og strandliv er populært blant trøndere dennehøsten. London topper lista, etterfulgt av Riga og Alicante. Destinasjoner som kombinerer by og strand er også svært populære, med Nice og Barcelona på lista.

Det er fortsatt de tradisjonelle byene i Europa som ligger på toppen, men det er også disse byene som har en nedgang i bestillingene. Høy pris på euroen kan være en årsak til dette. Byer som New York, Praha og Athen har derimot en økning i bestillingene hos Ticket denne høsten.

Reisemål på topp hos Ticket:

Sol og bad



1. Gran Canaria



2. Bangkok



3. Rhodos



4. Chania



5. Tenerife



6. Antalya



7. Mallorca



8. Alicante



9. Split



10. Kypros









Storby



1. Amsterdam



2. København



3. London



4. Barcelona



5. Lisboa



6. New York



7. Praha



8. Stockholm



9. Roma



10. Athen





* Reiser bestilt pr 31.8.18, avreise 1.9. – 30.11.18

Reisemål på topp hos Norwegian: