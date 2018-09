Kickbokser Madelen (29) forteller om en tøff bransje med korrupsjon, bortdømming og ubetalte kamper

Jobb: Proff fighter K1 og tar bachelor i anvendt filosofi

Alder: 29 år

Sivilstatus: I et forhold

Fra: Grimstad

Bosted: Trieste i Italia

– Det er et yrke få klarer å leve av

– Hvilket mål jobber du hardest mot akkurat nå?

– Kampen på Capri 22. september.

– Hvordan er det å bo i Italia, kontra Sørlandet?

–Det er store kontraster. Italia er vakkert, men veldig "kaotisk". Jeg har blitt veldig glad i landet, men jeg blir ikke boende her etter karrieren. Sørlandet er roligere og mer oversiktlig. Der har jeg også mitt nettverk av familie og venner.

– Rent økonomisk, hvordan er det å leve av kickboksing? Og er det vanskeligere som kvinne?

– Det er et yrke få klarer å leve av. Litt som andre artist-bransjer. Noen få tjener ekstremt mye, men de fleste er underbetalt. Kamper er generelt mye dårligere betalt for kvinner, men de som lever av kampsport har som regel inntekter fra sponsorer i tillegg. Der er det nok likere muligheter uansett kjønn.

Gikk uten mat og drikke i to døgn

– I et leserinnlegg på Fvn.no i fjor, skrev du om en kamp hvor du gikk to døgn uten mat og drikke for å gå ned i vekt. Hvordan påvirker dette psyken din og hvor finner du styrken til det?

– Heldigvis er det ikke så ille før hver kamp. I det tilfellet tok jeg en kamp på kort varsel i en vektklasse under det jeg pleier. Vektkutt er en del av gamet. Det er en psykisk prøvelse. Jeg blir veldig fokusert i dagene før kamp, spesielt på egne tanker og jeg jobber mye med meg selv.

– Det er fort at det kommer negative og usikre tanker når man er sliten og uttørstet, men det kan også skje når man er sliten i kamp og ellers hvis man møter motgang i livet. Derfor prøver jeg å snu det til noe positivt og utnytte situasjonen til å jobbe mentalt i vanskelige omstendigheter.

Korrupsjon, bortdømming og ubetalte kamper

– I ESPN-dokumentaren om deg uttalte du "som kvinne i denne sporten er det mange som vil utnytte deg, så man må være forsiktig". Hva siktet du til?

– Det er en veldig tøff bransje. Jeg flyttet utenlands da dette ikke er lov å konkurrere i hjemme. Det er mange arrangører, promotører, trenere og sponsorer som ikke tar hensyn til utøvernes sikkerhet, interesser og karriere.

– Er man syk eller skadet gjennomfører man ofte kampen uansett, for man vet ikke når en ny mulighet kommer. Det er mange om beinet. Man ses på som et produkt. Man må levere og generere publisitet hele tiden.

– Man har ikke et forbund med regler og garantier. Noen ganger får man ikke betalt, noen ganger er det korrupsjon og bortdømming. For meg er det eneste viktige å forbedre meg som utøver. Dette er drømmen min og det har ingenting med «fame» og «glam» å gjøre. Jeg vil nå mitt potensial i ringen. Derfor var det viktig å forsikre meg om at jeg jobber med noen som har de samme hensiktene som jeg har.

Prøver å bruke minst mulig tid på sosiale medier

– Fortell noe veldig få vet om deg?

– Jeg får ofte så latterkrampe på kino, hvor ingen andre ler, at venner synes det er flaut å gå med meg.

– Hvem er du på sosiale medier, sammenlignet med deg selv i virkeligheten?

– Jeg prøver å gi et lite innblikk i hva jeg driver med og hvem jeg er som utøver. Derfor poster jeg lite som er "privat", men det hender jeg legger ut noe fra hverdagen. For meg er det er verktøy som er nyttig til promotering, men jeg prøver å bruke så liten tid som mulig på sosiale medier.

– Kan vi få et usminket og uredigert bilde av deg?

Opptatt av etikk, psykologi og stressmestring

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– Kanskje få mer etikk, psykologi og stressmestring inn i skolen. Det er viktig at man lærer å kjenne seg selv godt, og forstår hvorfor vi alle handler og reagerer som vi gjør.

– Det å gi hver enkelt verktøy til å takle press utenfra, stress og forventninger, med større fokus på hvordan man kan bygge god selvfølelse og hva som får hver enkelt til å føle seg verdifull uten å sammenligne seg med andre.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– At jeg kan stole på magefølelsen.

– Hva er det verste med dagens samfunn?

– At man lever som om neste dag er en selvfølge. For lite "tilstedeværelse".