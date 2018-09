Karoline (22): - Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle flytte helt alene opp til Tromsø for å bli butikksjef

22 år gamle Karoline Lunde Systad er egentlig fra tettstedet Vestfossen i Buskerud. De siste årene har hun derimot studert og bodd her i Trondheim.

Slik svare derimot Karoline Lunde Systad på Trd.bys ti spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber som butikksjef for Urban på Jekta i Tromsø. Jeg har også nettopp fått rollen som visual merchandiser i regionen Nord-Norge, noe jeg gleder meg veldig til å ta fatt på.

Hvilken utdanning har du?

- Generell studiekompetanse og en bachelor i journalistikk fra Høyskolen Kristiania i Trondheim.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg har jobbet innenfor servicebransjen i mange år, og det siste halvannet året jeg bodde i Trondheim jobbet jeg deltid for Urban på Mercursenteret. Selv om jeg nærmet meg en ferdig bachelorgrad i journalistikk, følte jeg meg overhodet ikke klar for å forlate Urban. Jeg følte jeg hadde mye igjen å lære, så jeg søkte på stillingen som butikksjef i Tromsø. Jeg tror nok at jeg fikk stillingen både fordi de så at jeg hadde et brennende engasjement for Urban som bedrift, men også en ekstrem vilje for å lykkes personlig.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var sommeren til videregående da jeg malte garasje og klippet gress som sommerjobb. I august samme året begynte jeg å jobbe på et konditori, og siden har jeg jobbet i servicebransjen.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg har heldigvis aldri gjort noen sånne gigantiske tabber, men det har hendt mange ganger at jeg har stått og sagt «herregud da, hva er det du gjør?» eller «Sa jeg nettopp det der?» til meg selv. Men samtidig er det også deler av grunnen til at jeg står der jeg gjør og kan holde på med det jeg gjør i dag. Prøve, feile og lære er en veldig viktig del av utviklingsprosessen vår, og man vokser veldig av å drite seg ut litt av og til.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det er så utrolig mye. Alt fra julaften-stemningen hver gang vi får nyheter inn i butikken, til å gi kundene en god handleopplevelse, og ikke minst de fine folkene jeg jobber rundt som får meg til å ville yte det lille ekstra. Man får et helt annet eierskap og en annen ansvarsfølelse for butikken når man er butikkleder, og det i seg selv er egentlig nok motivasjon for meg. Nå vet ikke jeg noe om å ha barn, men jeg vil tippe at det er litt samme ansvarsfølelsen det er snakk om – du vil at barnet ditt skal lykkes, og du er villig til å ofre mye tid og energi for å se det skje.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

- Den største utfordringen er kanskje at man av og til ikke blir tatt seriøst, og at noen velger å tvile på kunnskapen din fordi du er «ung og uerfaren». Det er ikke ofte jeg opplever dette, men det har skjedd. Fordelene er jo at man tidlig i livet tilegner seg masse kunnskap og erfaring, noe som garantert vil bli en fordel senere i livet. Hadde ikke jeg søkt på denne jobben her ville jeg for eksempel ikke sittet på de samme erfaringene rundt business og personalansvar som jeg sitter på i dag, noe jeg er veldig glad for at jeg gjør.

Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

- De beskriver meg som tålmodig, oppriktig, målbevisst, initiativrik og snill. Jeg har alltid investert mye av meg selv til andre mennesker, og det tror jeg at jeg får igjen for også. Hvis vennene mine skulle beskrevet meg, så ville de nok listet opp mye av de samme egenskapene, bortsett fra tålmodig. Jeg har alltid fått høre at jeg er så utålmodig, og når jeg får for meg noe som skal gjøres så skulle det helst skjedd i går.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Det beste rådet jeg kan gi er egentlig å ikke være så redd for å drite seg ut, og at man ikke kan være verdensmester i noe før man i det hele tatt har prøvd. Alle stillinger, uansett hva man skal ta for seg er en læringsprosess, og man lærer ikke noe raskere ved å late som at man mestrer alt fordi man er redd for å prøve seg frem og spørre om hjelp hvis man står fast.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Åh, dette er utrolig vanskelig å svare på. Hadde du spurt meg før jeg flyttet til Trondheim for litt over tre år siden hvor jeg så meg selv om tre år, hadde jeg nok aldri trodd at jeg skulle flytte helt alene opp til Tromsø for å bli butikksjef. Jeg elsker det jeg driver med, og jeg ønsker å utvikle meg så mye jeg kan innenfor det. Kanskje jeg har flyttet sørover igjen og jobber videre med merchandising og butikkledelse der, eller kanskje jeg har valgt å ta noen økonomifag så jeg er kvalifisert til å jobbe med regnskap eller innkjøp på hovedkontoret. Jeg har lært at veien blir til mens man går, og så lenge jeg trives med det jeg driver med så blir jeg ikke å slutte med det.