Dronning eller konge på sosiale medier? Da kjenner du deg igjen i disse ti tingene

Om du ikke allerede har en faktisk SoMe-jobb, burde noen ansette deg. Du har stålkontroll, er oppdatert på alt, og vet alle triksene. Hos Elite Daily har vi funnet noen sikre tegn på at du er en dronning eller en konge på sosiale medier.

1. Vennene dine kommer alltid til deg for hjelp

Du er nærmest profesjonell når det gjelder å grave i sosiale medier og finne ut av alt mulig rart. Det vet vennene dine å benytte seg av.

Du utøver magi når ei venninne har truffet en ny gutt, eller trenger å finne den nye trendy italienske restauranten i byen. På en eller annen måte klarer du å finne riktig informasjon på rekordtid. Hva skulle vennene dine egentlig gjort uten deg?

2. Du vet om alle de snåleste funksjonene

Med tiden har du lært alt om de ulike funksjonene hos de ulike sosiale mediene. Du kan alle de forskjellige triksene og mulighetene, og takket være dem, har du blitt utrolig effektiv. Du finner nøyaktig det du leter etter - kjapt.

3. Du har sett ting du virkelig ikke skulle ha sett

Blant all gravingen din, dukker det noen ganger opp ting du virkelig skulle ønske du aldri hadde sett. Sjokket slår inn, du lukker alt av apper i en fei, og sverger på at du aldri skal gå tilbake. Minutter senere bryter du løftet, og du er rett tilbake. Du finner ut at daten til venninna di faktisk har en kjæreste fra før, eller at hele vennegjengen dro på hyttetur forrige helg - uten deg. Nå er det ingen vei tilbake.



4. Du burde vært FBI-agent

Kan noen ringe FBI, fordi de virkelig kan få bruk for dine ferdigheter i sosiale medier. Du er en mester på å avdekke den seneste sladderen, og trekke linjer mellom de små flikene av informasjon du kommer over.

5. Kamerarullen er full av skjermbilder

En del av det å være på sosiale medier, innebærer det å dele alt du finner med andre venner. Kommer du over noe spesielt sjokkerende eller ekstremt morsomt, tar du et skjermbilde og sender det avgårde i en gruppechat. Når du åpner kamerarullen på mobilen, er den full av skjermbilder av bilder, tweets og statuser som ikke er dine egne. Slet, slett, slett.

6. Du vet ting før alle andre

For noen fremstår du som ei spåkone. Det virker som om du alltid er to-tre skritt foran alle andre når det skjer noe. Du har alltid noe nytt å komme med, og vet om det meste når andre kommer med «siste nytt». Fortell meg noe jeg ikke vet, ok?



7. Du tilbringer timevis på telefonen

Her har du virkelig all tålmodighet i verden. Du tilbringer frivillig timevis stirrende på skjermen, og tiden flyger avgårde. Plutselig oppdager du at du er inne på Instagramkontoen til søstra til broren til niesa til læreren din. DU kan scrolle tilbake til dine egne bilder fra 2011, og blir nostalgisk som bare det.

8. Du er alltid først til å svare i gruppechatter

Som storfan av sosiale medier, sitter du nesten alltid på telefonen. Med andre ord er du alltid beredt til å svare i de mange gruppechattene du holder gående. Det går nesten så langt at du har en egen samtale med deg selv.

9. Du frykter dagen du liker noe ved et uhell

Grøss. Den dagen du kløner det til og liker en eller annens eldgamle bilde, blir ikke en gledens dag. I det øyeblikket blir nerdinga di på sosiale medier fullstendig avslørt, og du er offisielt en skikkelig snok. Du stirrer på telefonen i sjokk, og «unliker» kjappere enn kjappest. Hvordan kan tomlene dine svikte deg på denne måten?

10. Du vil slutte, men det er umulig

Snoking i sosiale medier er som å åpne en potetgullpose. Du kan bare ta én bit, men ganske så snart er du i bånn av posen. Du har sagt til deg selv, gjentatte ganger, at du må trappe ned. Ikke gå gjennom eksens Instagramkonto for tolvte gang. Men med en gang du har et kjedelig øyeblikk, er du rett tilbake.