Vogue kåret 100 av verdens stiligste: Tine Andrea (28) fra Trondheim er en av dem

- Det er ganske stort å få være 1 av 100 i hele verden som er med på å forandre motebildet. At Vogue i det hele tatt vet hvem jeg er, er stort nok i seg selv! Skikkelig stas, sier Tine Andrea Lauvli Storløs til Trd.by.

Det anerkjente motemagasinet Vogue kåret nylig 100 av verdens stiligste, med en liste kalt «Vogueworld 100 Street Style». På den lista finner vi trondhjemmeren.

- Det er utrolig gøy å få være med på dette. Vogue er jo en ledende mote-plattform, en av verdens største, så dette er helt rått! Absolutt en drøm å bli annerkjent av Vogue, sier Lauvli Storløs.

Har vokst som moteprofil

I tillegg til å få navnet sitt på topp 100-lista, har Vogue også publisert et intervju med de syv norske jentene. Ifølge magasinet tiltrekker de seg gatemote-fotografer som magneter.

- Hva tror du er grunnen til at du kom på lista?

- Jeg reiser jo alltid på de internasjonale moteukene, og jeg er veldig opptatt av å bli kjent med andre mennesker i bransjen, dele erfaringer, nettverke og rett og slett få nye venner! Dette har også ført til at jeg har fått et stort nettverk, vokst som moteprofil og fått et navn som gjør at jeg blir mer og mer gjenkjent i motesammenhenger, forklarer trønderen.

- At jeg også stiller opp på street style og blitt kjent med fotografene gjør jo også sitt, så det er utrolig gøy å få respons på det man gjør og at man gjør noe som er rett. Men det ligger lang og hard jobbing bak det, lange dager, lite søvn og mye reising.

I dag bor Lauvli Storløs i Oslo, og jobber med mote på heltid.

Mote-ambassadør for Norge

I tillegg til Tine Andrea er Annabel Rosendahl, Janka Polliani, Marianne Theodorsen, Celine Aagaard, Maya Vik og Darja Barannik med på lista.

- Hva har noe som dette å si for mote-Norge?

- Veldig mye! Av alle i hele verden så er 7 av 100 på listen fra Norge. Vi jobber jo også som Norge-ambassadører, så når vi er ute og reiser kommer vi fort innpå Norge, både som tema i jobbmiddager, møter eller bare på gata utenfor et show.

Lauvli Storløs trekker frem moteuka i Oslo, Oslo Runway, som noe hun og de andre norske jentene jobber med å spre ord om, der de også inviterer presse og andre relevante personer i moteindustrien.

- Det har også ført til at magasiner som Vogue og W og stylister for kjendiser, som for eksempel Gigi Hadid, har fått øynene opp for Norge og faktisk har kommet til Oslo Runway!