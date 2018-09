Dette er de hotteste dialektene i Norge

I januar 2018 utførte Happn en undersøkelse blant sine brukere om hvilken dialekt som var mest attraktiv i datingsammenheng.

775 nordmenn svarte på undersøkelsen, og ifølge Happns brukere er det sørlandsdialekt som er aller mest attraktiv.

På andreplass kommer nordnorsk, og trøndersk er på tredjeplass.

Ja, det er helt sant. Norske single mener at trøndersk er mer attraktivt enn for eksempel Stavanger-dialekt. Tygg litt på den du, som tenkte at vi alltid ville bli slått av siddisene.

Topp 5 - De hotteste dialektene ifølge nordmenn

Sørlandsdialekt - 20% Nordnorsk - 15% Trøndersk - 10% Stavanger-dialekt 9% Bergens-dialekt 9%

Nederst på lista finner vi setesdalsdialekt, jærsk og vikværsk. Trendansvarlig hos Happn, Claire Certain, sier derimot at de med slike dialekter ikke skal bekymre seg.

– Tiltrekning er et mysterium, så selv om du snakker vikværsk eller setesdalsdialekt, kan du sjarmere flørten din ved å la din fantastiske personlighet skinne igjennom.

Her er hele lista:

Sørlandsdialekt 20% Nordnorsk 15% Trøndersk 10% Stavanger-dialekt 9% Bergens-dialekt 9% Rogalandsdialekt 7% Sunnmørsk 5% Nordvestlandsk 3% Romsdalsdialekt 2% Bodø-dialekt 2% Setesdaldialekt 2% Jærsk 1% Vikværsk 1% Annen 15%