Elisabeth (28) er sin egen sjef:- Jeg føler jeg har mye å gi, siden jeg er «ung å sprek»

28-åringen er opprinnelig fra Hemnesberget i Nordland, men holder nå til i Trondheim.

Slik svarer derimot Elisabeth Jakobsen på Trd.bys spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som fotograf og som dagelig leder i butikken Ragnaråkk.

2. Hvilken utdanning har du?

Norsk fotofagskole 2009/10.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg er freelanser og er min egen sjef.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg begynte å jobbe på sykehjem da jeg var rundt 15-16 år.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg skulle ta bilder i studio hvor jeg tente på en rød røykgranat, der jeg forøvrig fikk beskjed fra selger om at det var trygt å fyre av innendørs… Det var det ikke.

Studioet ble dekt av rødt pulver som ikke gikk an å vaske bort, og det endte med at jeg måtte male gulvet.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det at jeg får lov til å være kreativ og skape noe eget.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

I noen sammenhenger blir man ikke tatt like seriøst som eldre, men jeg føler jeg har mye å gi siden jeg er «ung å sprek».

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg har ingen medarbeidere da jeg jobber alene som fotograf. I butikken jeg jobber i, er mine kollegaer også mine venner.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Det å trives med det man jobber med.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Kanskje har jeg flyttet hjem til Nord-Norge og stiftet familie. Og jobber på mitt fotostudio der.