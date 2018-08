Han sov over 100 netter i ute i fjor - her er Børges beste teltkos-tips

Vi i Trd.by har tidligere skrevet om Børge Sollie fra Trondheim, som i løpet av 2017 tilbrakte over 100 netter utendørs i telt.

Overnatting ute har han på ingen måte sluttet med, og han håper at også andre skal bli inspirert til å nyte naturen - også nå som det går mot høst og vinter.

Børge (29) sov over 100 netter i telt i fjor - her er hans beste turtips Børge Sollie (29) har i løpet av året som gikk tilbragt 103 netter i naturen - på de turene har han samlet masse erfaring om hvordan man kan gjøre turen best mulig. Han gir også tips til hvor i Trondheim og omegn en kan slå opp teltet.

Derfor gir han leserne våre sine beste tips for å gjøre teltturen mest mulig komfortabel og trivelig - i håp om at flere vil finne den samme gleden som han har, utendørs.

Børges beste telttips

Jeg får stadig høre av folk jeg snakker med at de ikke vil dra på telttur annet enn om sommeren, da det er så kaldt. Setninger som ofte går igjen, er at det er for kaldt, for vått, det er hardt å ligge på bakken, det er kjedelig, og så videre.

Dette er noe jeg ikke kjenner meg igjen i!

Teltturer er ofte det koseligste jeg gjør. Men dette er selvfølgelig ting jeg har plukket opp etter hvert, og i løpet av de siste tre–fire årene har det blitt noen hundre netter i telt. Så istedenfor at alle må gjøre seg de samme erfaringene, tenkte jeg at jeg skulle dele mine beste telttips for kos med dere.

Som mye annet avhenger teltkosen av utstyr. Det kommer man liksom ikke unna. Jeg innreder teltet mitt på samme måte som mange innreder hjemmet sitt, men det kommer nok av at jeg tilbringer en tredjedel av året ute i naturen. Men tipsene jeg skal dele koster på ingen måte skjorta, og noen av de er enkle og billige.

Her kommer lista:

Oppblåsbart liggeunderlag er et «musthave» om man skal kose seg. De kommer i mange varianter og prisklasser, avhengig av bruksområdet og komfort. Jeg har to stykker, et som jeg bruker vår, sommer og høst, og et for vinter. Vinterunderlaget mitt har dun i seg, og isolerer helt ned til – 30 grader. Et oppblåsbart liggeunderlag hever liggekomforten til nye høyder, og det gjør det adskillig mye varmere å ligge ute!

Stoltrekk. Jeg har som sagt to forskjellige underlag, fra forskjellige merker. Men begge leverer stoltrekk til liggeunderlaget! Dra i to snorer og vips, du har en behagelig loungestol. Bretter du det, så får du mer en type stol. Det skal sies at man ikke trenger to forskjellige typer liggeunderlag, det holder med ett for så å si hele året. Men på de mer kalde vinterturene bør man være litt mer selektiv.

Primus i teltet! Nå skal ikke jeg si at det er ufarlig med åpen flamme i teltet, for det er det ikke. Alle teltprodusenter fraråder åpen flamme i teltet, og de fleste primusprodusenter gjør det samme. Men lets face it, når Lars Monsen krysset Canada, når folk går over polene på ski, når forsvaret er ute i ukevis på vinteren, eller når jeg sitter på fjellet i – 20 grader og snøstorm – skal man da liksom sette seg ute for å tenne på primusen? Svaret er nei. Det finnes flere varianter av ͚«primusplater» som selve brenneren og fuelflaska kan monteres på. Da har man en stødig og solid base som gjør at det skal svært mye til for å velte brenneren. Den kan også flyttes med letthet.

På lange turer i fjellet, eller på de mer kalde turene velger jeg alltid en brenner som går på bensin. Dette fordi de gir mer varme (effekt), og fordi jeg med letthet kan reparere brenneren om den skulle bli ødelagt, altså bytte pakninger og så videre. Men for den vanlige mannen i gata vil nok en gassbrenner være det enkleste. Man må selvfølgelig ta i betraktning hvilket telt man har. Har man et lite enmannstelt, eller et lavt tunneltelt, er kanskje ikke åpen flamme noe å trakte etter. Jeg personlig har flere telt, og alle har god takhøyde, så det er ikke noe problem å fyre primus verken i ytter- eller i innerteltet.

Lys. Det finnes mange varianter og variasjoner av lyslenker som går på batteri, eller juletrelys om du vil. Dette fås kjøpt på de fleste altmuligbutikker. Telys i teltet? Javist! Samme som over, det finnes et hav av typer telys som går på batteri. Veier ingen ting, og gir teltturen et ekstra koselig preg.

Høyttaler. Jeg har alltid med en liten, bærbar og trådløs høyttaler. Deilig å høre litt musikk når man ligger å slapper av i teltet.

Film i teltet? På senhøsten når det for det meste er mørkt, kaldt, vått og kjedelig ute, er det fint å kunne sette seg ned og se en film, eller serie når mørket faller på. Dette er i hvert fall en start, det er bare fantasien som setter en stopper for hvordan teltturen kan være. Med et godt liggeunderlag, en god sovepose, fyr på primusen, lyslenke, telys og musikk - ja da spiller det ingen rolle hvordan været er utenfor!