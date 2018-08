Fem kjekke – og fem kjipe ting med skolestart

Campus er fullt av folk med sine kollektive forventninger og sosiale bekymringer. Skolestart kan være en syntese for et symbiotisk forhold mellom skepsis og akademisk begjær, men statistikken viser at folk flest overlever – og vel så det.

Kjekk ting nummer èn: En ny start

Ble du dumpa i sommer og trenger noen dikt av Obstfelder å bryne deg på for å begrave kjærlighetssorgen i kraften av det skrevne ord? Lut lei av kjøpesenteret i Arendal og ser frem til å starte på null komma fem i en ny kommune? Enten du ønsker det velkomment eller ei, livet ditt er i en endringsprosess nå. Velkommen, darling.

Kjip ting nummer én: Ferien er over

Solnedgangene og Batman-maratonet i tjue rød steker sin siste vaffel idét du entrer skolegården. Sommerjobben som bartender svinner hen i alt som var av drinker og tips-penger. Natten var så ung og tander. Nå er den historie. Men den kommer igjen. Og igjen.

Kjekk ting nummer to: «Ahoy!» til nye og gamle bekjentskaper

Har savnet etter Karoline som alltid må beine et kvarter før forelesningen er over fordi hun må hente i barnehagen meldt seg? Har ferien vært såpass velfødd at du har savnet å danse med Per Kåre i kantine-køen? Lengsel etter Kines snerte replikk og livlige ansikts-mimikk? Du kan risikere at de dukker opp igjen nå.

Og om du er selektivt blyg og trenger et halvt lyskespark for å lette på lokket med mer enn «Hei!» til nye bekjentskaper, så vit dette: Du kan risikere at piken i blomstrete bluse som trakterer første rad med koffein-sjokk blir moren til dine barn.

Det skader ikke å sosialisere litt.

Kjip ting nummer to: Sosialisering er ikke nordmenns sterkeste side

Om ikke klokka er to på natta og du befinner deg på et dansegulv, har mange av oss en tendens til å vise patologiske tegn på tidsbestemt stumhet. Plutselig så vipper du på stolen og om du svinger aldri så mange døde katter så treffer du ikke et kjent fjes om det så stod om prinsessen og halve kongeriket.

Om du foretrekker å gå for den høye og mystiske varianten, så be our guest; men det fins knapt bedre former for humor enn den du fyrer av i kollokvie-gruppa når forberedelsene til eksamen skal prokrastineres for alvor.

Kjekk ting nummer tre: Læringsutbytte og personlig vekst

«Arbeid adler mannen» og så videre. Hørt setningen «Årh, eg angre på at eg studerte!» mange ganger?

Ikke jeg heller.

Kjip ting nummer tre: Morgen-forelesninger

De færreste av oss lar seg avbilde før lunsj, og det er ikke sånn at idét du skrur av vekkerklokka så skrur sjarmen seg på automatisk. Brønn-teknikk klokka 08.15 er brutalt. Det er nynorsk-seminar også. Eh. Egentlig er alt annet enn «bare sov videre, du!» ganske smertefullt på den tiden av uret.

Silver lining: Det fins mye undervisning som ikke er obligatorisk.

Kjekk ting nummer fire: Rutine

Et så kjedelig ord som «rutine» comes to mind. Rett og slett fordi lediggang ofte er roten til alt ondt. Litt i overkant mange netter med Netflix og «vågen?» fra telefonen i sommer? På tide med et rammeverk? Litt mer organisert gjøren og laden, så er man plutselig kvikk og kjekk igjen.

Kjip ting nummer fire: Premature eksamensnerver

Noen forelesere nevner ordet «eksamen» så tidlig som i første time. Det kan av og til trigge en angstlignende følelse som sitter latent i kroppen frem til man ligger i den akademiske dødens favn når julen nærmer seg. Det er derimot ingen grunn til å ta sorgen på forskudd.

Kjekk ting nummer fem: Det kan være ganske digg å være student

Om man mentalt eliminerer elementene av forventningspress, ringeklokke og en diett som består av posesuppe og den ukentlige middagen hos mor, så er det mye ved det å være student som er diggesen. Fleksibilitet, medstudiner i sommerkjole, studentorganisasjoner (om du liker sånt) og fri i helgene er bare noen av fordelene.

Kjip ting nummer fem: Økonomi

Om du ikke har lest Sult enda, så er den ganske relaterbar til hvordan din finansielle situasjon kan se ut den kommende tiden. Studielånet er like raust som Onkel Skrue, og om du ikke er så paleo-orientert at du jakter din egen middag, så kan du risikere at det blir skralt til tider. Det er ingen skam å ringe hjem en gang ekstra iblant. Mor har sikkert fått seg sånnen Vipps.