Even Julian (28) har jobbet 11 år i hotellbransjen - her er hans beste tips for å lykkes på jobb

28-åringen er opprinnelig fra Frøya, men bor og jobber nå i Trondheim.

Forrige uke snakket vi med restaurantsjef og vinkelner Lena Entrø hos Rot Vin & Brød. Kjenner du et jobbtalent i byen som vi burde snakke med? Send mail til trd.by@adresseavisen.no!

Slik svarer derimot Even Julian Wedø Johansen på Trd.bys spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber i Scandic ved Trondheim destination desk som meeting & event coordinator. Dette er Scandic sitt salg- og bookingkontor i Trøndelag.

2. Hvilken utdanning har du?

Bachelor i tourism management fra BI Trondheim.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jobben jeg har i dag fikk jeg på bakgrunn av mine erfaringer i hotell- og restaurantbransjen.

Så langt har jeg vært i bransjen i 11 år, og har jobbet meg opp fra oppvasken, servitør, bartender, resepsjonist og shift leader. Jeg har mange års bakgrunn fra drift ved Scandic Nidelven der jeg har vært innom de fleste avdelingene.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Helt fra jeg var liten gutt gikk jeg rundt i nærmiljøet og hjalp de eldre fruene med å klippe plen og luke blomsterbed.

Min første ordentlige jobb fikk jeg som 15-åring. Den sommeren jobbet jeg på filètavdelingen til Salmar.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Heldigvis har jeg unngått de store tabbene så langt i min karriere. Mamma sier jeg er perfekt, må ligge noe i det tror jeg. (hehe).

Noe som er veldig typisk som servitør er å miste ting i bakken. Jeg har knust min del av kopper, tallerkener og glass.

Jeg jobbet ett år som servitør på Kongeskipet Norge. Ikke spesielt morsomt å miste en liten stabel med dronningens porselenstallerkener i dørken... Eller når du står med et fullt brett med champagneglass og mister hele brettet midt under talen til brudgommen…

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Den største motivasjonen er å sørge for at mine kunder går ut av døra med et smil om munnen og en følelse av at de har hatt en «world class»-opplevelse og opphold ved ett av våre Scandichoteller.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen er å bli respektert. Av og til kan man møte en skepsis på faglige kompetanse og evne til å levere det kunden forventer.

Fordelen er at jeg har masse energi og overskudd. Kan se andre løsninger der de med mange års erfaring gjør det på sin vante måte.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Mine kolleger vil beskrive meg som full av energi, positiv, alltid godt humør (bortsett fra mandag morgen) og ansvarsfull. Jeg har en humoristisk side som lager god stemning. Ler høyt snakker høyt og tar mye plass på kontoret. Tror det er ganske stille der uten meg.

Det samme tror jeg mine venner vil si om meg også. I tillegg til at jeg er omsorgsfull, kjærlig, empatisk og pliktoppfyllende lojal venn. Tror ikke jeg kommer meg unna med å si at noen mener jeg er ei lita prinsesse. Det kan jeg godt skjønne, men det er bare gøy.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Start tidlig og få deg nyttig arbeidserfaring. Alle må starte en plass. Vær nysgjerrig og lysten på å utfordre deg selv. Ta ansvar og engasjer deg i det som foregår i bedriften. Ha en positiv holdning til arbeidsoppgavene selv om det til tider kan virke meningsløst.

Vis respekt for dine kolleger uavhengig om dere kommer godt overens eller ikke. Om du er misfornøyd, gjør noe med det, ingen andre gjør det for deg.

Og ikke minst: aldri vær redd for å være deg selv.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Jeg elsker å utfordre meg selv og liker ikke tanken på å kjøre meg fast. Selv om jeg per dags dato er veldig fornøyd med arbeidshverdagen, ser jeg ikke for meg å sitte her om 10 år.

Jeg er så privilegert ved å få jobbe for en stor bedrift som Scandic. Her er det uendelige muligheter for de som ønsker det. Så håper jeg også at det kommer en ridder på hvit hest og fanger mitt hjerte.