Skal du studere i Trondheim? Dette skjer første skoledag

Ved studiestart er det viktig å møte opp første dagen. Man sikrer seg ikke bare studieplass, men man får også muligheten til å bli kjent med nye klassekamerater.

Få oversikt over hva som skjer på de ulike skolene nederst i saken!

Men først - noen innsidetips fra en garva student som vet hva han snakker om.

- Sommerfugler i magen

Vi har tatt en prat med tidligere Ukesjef Martin Næss, for å få tips og råd til alle smånervøse og spente fadderbarn der ute. Selv har han vært på immatrikulering hele fem ganger - en gang som som ny student selv, fire ganger sammen med Uka.

- Det var litt skummelt å være på immatrikuleringen første gang. Jeg bråvåknet før vekkeklokka, og hadde sommerfugler i magen på vei fra Møllenberg til Gløshaugen. Jeg hadde flyttet ut hjemmefra for aller første gang bare én uke tidligere, til en helt ny by, der jeg ikke kjente noen. Heldigvis hadde jeg et par venner som var i samme båt som meg, som jeg fant inne på området på immatrikuleringen. Det føltes litt ensomt å være på immatrikuleringen den dagen, omringet av tusenvis av folk, når du nesten ikke kjenner noen av dem.

- Jeg vet ikke hva jeg synes var mest skummelt; å holde tale og synge foran mange tusen mennesker på immatrikuleringen i fjor, eller å være ny student på immatrikuleringen den første gangen.

- Hva er dine tips for denne dagen?

Stå opp i god tid, så du rekker å spise en god frokost. Dagen pleier ikke være så lang, så du trenger ikke ha med niste. Kanskje en frukt hvis du blir fort sulten. Og skulle du trenge det, så finnes det både kiosker og kafeer på campus, og det er mulig å få tak i både kaffe og snacks på stands.

Ta på deg noe fint, som er du er komfortabel i. Og kle deg etter værmeldingen. Trondheim kan gå fra sol i det ene øyeblikket, til regn i det neste. Ta med deg en allværsjakke hvis det er meldt regn. Det er lettere enn paraply, når mange tusen mennesker skal samles foran en scene.

Sjekk ut campus i forkant av immatrikuleringsdagen. På immatrikuleringen er det veldig mange mennesker der, og vanskelig å få oversikt. Det er stort campus. Det er Kom-i-gang-dag på Gløshaugen dagen før immatrikuleringen, og da kan du gjøre deg kjent på området, og snakke med erfarne studenter på stands. Et annet tips er å laste ned MazeMap for å få et interaktivt kart over campus på mobilen.

Vær nysgjerrig, og sug til deg informasjon. Du kjenner kanskje ikke så mange på immatrikuleringen, så da gjelder det å følge med på opplegget fra scenen, og suge til seg alt du kan av informasjon om NTNU og Trondheim som studentby. Besøk stands, og still spørsmål.

Det er mange organisasjoner fra studentfrivilligheten som står på stand denne dagen. Gå innom stands, finn ut hvilket hav av muligheter du har som student i Trondheim. Jeg har stått på stand med Uka fire ganger, og vet at de på stand blir veldig glade for å få et spørsmål om hva de driver med.

Husk på at det å være student ikke bare handler om å studere, men også å leve studentlivet. Husk på at det er mange i samme båt som deg, og at dette er bare den første dagen av en lang studietid, og fadderperioden varer i flere uker. Du har god tid på å utvikle deg, og finne ut hvordan du vil gjøre livet som student.

- Hvis noen hadde sagt til lille Martin, ny student, at jeg skulle bli sjef for Uka, og stå på den samme immatrikuleringsscenen og holde tale for mange tusen nye studenter fem år senere, så hadde jeg ikke trodd på det for noe i verden, legger Næss til.

Studiestart ved de ulike studiestedene

Studiestart er for mange 14. august, men det varierer fra høgskole til universitet. «Immatrikulering» betyr å innskrives som student, og på denne dagen samles flere tusen studenter for å få informasjon om tiden fremover og møte medstudenter. Samtidig får du informasjon om fadderuka for ditt studieprogram.

BI, mandag 13. august

Det blir immatrikuleringsseremoni på Clarion Hotel & Congress Trondheim klokken 10.30, men husk registrering klokken 10.00. Etter seremonien går studentene over til campus som ligger noen meter fra hotellet. Der blir det aktiviteter som gjør at du blir kjent med dine medstudenter, campus og byen ellers.

NTNU, tirsdag 14. august

Immatrikuleringen er en felles oppstart for alle nye studenter ved NTNU. På den store plenen bak hovedbygningen på Gløshaugen samles flere tusen studenter. Her blir det seremoni fra klokken 10.00 til 10.45. Skal du studere på Dragvoll, Marintek og Tunga? Fra Gløshaugen blir det satt opp busser til andre campuser klokken 11.30. Faddergrupper går med studentene til Øya, Kalvskinnet og Handelshøyskolen.

Dronning Mauds Minne Høgskole, tirsdag 14. august

I Glassgården ved høgskolen klokken 10.00 er det oppmøte for de nye studentene, med klasseopprop og møte med klassestyrere. Ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik, og rektor ved DMMH, Hans-Jørgen Leksen, holder taler. Leder for Studentparlamentet og leder for linjeforeningen Caeca Regina kommer også med en hilsen til de nye studentene. Det blir også informasjon fra fadderuka Quak!, samt musikalske innslag.