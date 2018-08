Oskar (28): - Tror kanskje ikke kompisene mine helt skjønner hvor interessert jeg faktisk er i vin

28 år gamle Oskar Sköld er født og oppvokst nord for Karlstad, midt mellom Oslo og Stockholm. Han flyttet til Norge og Oslo i 2010, og til Trondheim i 2014.

Forrige uke snakket vi med daglig leder på Super Hero Burger, Kim Løkke Øvrebø (24), om tabber på kjøkkenet.

Denne uka svarer Oskar Sköld på spørsmål om jobb og karriere.

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

For et drøyt år tilbake begynte jeg å jobbe på restauranten og vinbaren Spontan i Jomfrugata, hvor vi er tre kompiser som driver og eier sammen med Røst Teaterbistro og Hegstad og Blakstad. Vi jobber vel som altmuligmenn hele gjengen, men Fredrik Engen har ansvar for kjøkkenet og jeg har ansvaret for vin og service sammen med Adrian Breiby.

2. Hvilken utdanning har du?

Utenom diverse enkeltemner er jeg faktisk 40 prosent lektor i geografi og engelsk. Skal sies at jeg har droppet ut to ganger (først for å bli restaurantsjef på Credo, og så for å åpne Spontan) og mistet studieplassen min.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Lang historie, men ideen om å åpne sjappe dukket opp på en fest jeg var på sammen med Mette og Martin fra Røst i 2016. Litt på kødd, litt på alvor. Et år senere tok Mette kontakt og spurte om jeg var gira, hvilket jeg selvfølgelig var!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Avisbud som 14-åring.

5 viktige tips til alle som skal ut i sommerjobb Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en deltidsjobb eller sommerjobb, sier Arbeidstilsynet.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Etter å ha jobbet i restaurant i snart ti år har man selvfølgelig rukket å tabbe seg ut et par ganger, som for eksempel ved å miste lutefisk i hodet på en eldre herremann. Heldigvis er det snart ti år siden...

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det er så mange faktorer som motiverer meg, men det er vel et par som skiller seg litt ekstra godt ut. Den desidert viktigste motivasjonen for meg er å sørge for at gjestene på Spontan får det beste vi kan levere, alltid. Hvis man jobber i service og ikke føler at gjesten er første prioritet, burde man drive med noe annet.

Det beste jeg vet om i jobbsammenheng er å gi, og forhåpentligvis gjøre noen gjester litt mer interessert i å utforske vin. En annen stor motivasjon er å få være med på å bygge sin egen restaurant og arbeidsplass sammen med Fredrik og Adrian, og få lov til å være sin egen sjef (selv om han sannsynligvis er den mest krevende sjefen man er borti).

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

For å være helt ærlig så har jeg ikke vært borti noen utfordringer knyttet til alderen min, heller motsatt - at det settes pris på fra arbeidsgivere at man er ung, dreven og at man som regel har færre forpliktelser overfor for eksempel familie. Det skal for så vidt sies at min bransje er veldig god på å promotere unge mennesker, og at man får kompensert manglende erfaring ved å klatre «stigen». Har gamle studievenner på min alder som konkurrerer med 200 søkere per stilling, hvor manglende erfaring og ansiennitet selvsagt er utfordrende.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Tror kanskje ikke kompisene mine helt skjønner hvor interessert jeg faktisk er i vin, men ellers tror jeg at det er ganske likt. Blid og snill, rastløs, dreven og at jeg blir helt gæren hvis jeg ikke har et prosjekt igang. Skal jeg løpe maraton om en måned, og hverken snakker eller tenker på stort annet, mistenker jeg at mine nærmeste opplever meg som ganske masete.

9. Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

Er veldig enig med min gamle samboer, Nicholas Lund, som også har vært portrettert i denne serien: første tiden i en ny jobb må du yte som om du er verdt en million kroner i lønn. Hvis du har lyst på en karriere innenfor vin: les alt, og smak på alt. Hele tiden!

Ut fra et langsiktig perspektiv tror jeg imidlertid at man ikke kommer seg noe særlig langt hvis man ikke klarer å balansere mellom de ulike aspektene i livet. Hvis man er fornøyd med tilværelsen generelt, yter man desto bedre på jobb.

Og slutt å driv med ting du ikke liker, prøv heller ut noe nytt! Det er lov å ombestemme seg, mange ganger.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Vinprodusent i Sør-Frankrike. Neida... Joda...