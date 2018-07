Kim (24) om tabber på kjøkkenet: - Hvis man ikke lærer av slike grøssere, er det den største feilen i seg selv

24 år gamle Kim Løkke Øvrebø kommer fra Sauda i Rogaland, men han flyttet til Trondhem for syv år siden.

Forrige uke snakket vi med Mathias (23) som har produsert over 200 direktesendte TV-sendinger.

Denne uka svarer Kim Løkke Øvrebø på våres spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jobber som daglig leder på Super Hero Burger i Olav Tryggvasons Gate.

2. Hvilken utdanning har du?

Bestemte meg i sjette klasse på barneskolen for å bli kokk. Jeg er utdannet med fagbrev, og har fem års erfaring etter endt læretid. Har vært på kjøkkenet i snart ti år. Det har blitt godt over 15 000 timer på kjøkkenet, og flere skal det bli.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Den fikk jeg som alle andre jobber jeg har hatt til nå: Et bra tilbud som ble takket ja til. Har søkt én jobb tidligere, som ble den aller første jobben. Dette var for over ti år siden.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Var 14 år da jeg søkte jobb som servitør på Sauda Fjord Hotel i min hjemby. Her fikk jeg etter hvert lov til å jobbe på kjøkkenet med en kar som hadde vært kokk i over 40 år. Han het Arild, var 64 år og fortsatt ivrig over grytene. Glemmer aldri historiene og reglene som kom fra denne mannen. Sauda Fjord Hotel var en viktig del i starten av jobbkarrieren min, med masse verdifull erfaring. Det ble en «kickstart» på arbeidslivet, noe jeg aldri har angret på.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Har hatt noen ordentlige brølere. Det er veldig vanskelig å velge ut en som den «største». Kanskje da et selskap skulle ha helgrilla indrefilet som hovedrett til 30-40 personer. Dette var et fem-retters måltid. Da jeg skulle skjære i kjøttet, så oppdager jeg at filetene har hvilt i varm temperatur alt for lenge, og at de var blitt godt stekt. Dette var et utrolig dyrt kjøtt, som ikke var spisende lenger - fordi jeg mistet kontroll. Det var som å ramle hardt i asfalten.

Etter slike hendelser må man bare ta kritikken og komme seg videre. Hvis man ikke lærer av slike grøssere, er det den største feilen i seg selv.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Å bli en bedre leder for mine kolleger. Alt det innebærer har vært en motivasjon så lenge jeg kan huske. Også det å oppdage nye ledere som kan læres opp.

Det finnes mye som motiverer, men gjestene som kommer på besøk er den aller største. Det gir utrolig mye å få gode tilbakemeldinger etter alle forberedningene som blir gjort i forkant og underveis, for at gjestene skal få et velsmakende produkt og en behagelig opplevelse.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Definitivt erfaring og usikkerhet. Sistenevnte forsvinner med nok erfaring, så det er ikke noe man kan la seg bli styrt av.

Fordelen med å være ung i arbeidslivet er nysgjerrigheten og potensialet man har for å nå dit en vil. Unge mennesker uten tøyler kan ofre utrolig mye for å nå nye høyder. Når man ofrer noe i ung alder, må man legge inn en hel del mer tid, enn noen som har dobbelt med erfaring. Lærte tidlig at stilling og titler er en formalitet. Har man lederegenskaper og dyrker disse, vil det lyse gjennom uansett posisjon. Det finnes mange ledere der ute som ikke har en lederstilling, men som fortsatt fungerer som ledere.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Framoverlent og lidenskapelig. Den eneste forskjellen fra jobb til privat er intensiteten.

9. Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

Mitt beste råd til alle unge er å hele tiden bryte med komfortsonen. Det betyr ikke at man må skifte arbeidsplass ofte, men ta utfordringer og ansvar på strak arm. Strev etter å gjøre en forskjell, så blir man lagt merke til veldig raskt. Erfaring i arbeidslivet er som en egen utdannelse hvis man gjør kloke valg, da kompetanse stiller ofte veldig høyt i bransjer som krever lavere eller ingen utdannelse.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Da vil jeg ha ansvaret for flere restauranter, gjerne av typen Super Hero Burger, et konsept som har stort potensiale i hele verden slik jeg ser det.

Man vet aldri helt hvor jobben tar deg med, men uansett hvor og hva, så blir det utrolig bra.