Kjøper du ofte ta-med-kaffe? Nå kan du få den billigere

Flere kaffebarer i Trondheim velger å la kundene få avslag på kaffe, om de har med seg kopp hjemmefra.

- Det er viktig å redusere pappkoppene, men plast er absolutt det verste.

Det sier daglig leder ved Jacobsen og Svart, Tony Jacobsen.

Baktanken er å unngå éngangsbruk, og bli mer bevisst på miljø.

Kampen mot matsvinn tar av i Trondheim Det er litt over to år siden appen «Too good to go» ble lansert i Trondheim. Til nå har den reddet nærmere 18 000 porsjoner mat fra ulike spisesteder i byen.

Miljørabatt for egen kopp

Flere kaffebarer i byen har begynt å tilby miljøordningen. Kundene får billigere kaffe, om de har med seg egne kopper.

Jacobsen og Svart = ti prosent avslag

Kafé Soil = ti prosent avslag

Kaffebrenneriet = ti prosent avslag

Starbucks = fem kroner avslag

Godt Brød = to kroner avslag

Savner du en kaffebar på denne listen? Send mail til trd.by@adresseavisen.no.

Noen kaffebarer i byen velger også å gi rabaterte priser, om man har med seg en bestemt kaffekopp. Vi har valgt å ikke la disse være på listen.

- Veldig bra

Tiltak som gjør at man bruker ting igjen, er gode tiltak, ifølge lokallagsleder i Framtiden i våre hender, Mari Bremnes Ese.

- Vi nordmenn er kjempeflinke til å ha med oss gjenbrukbare ting på tur, men med en gang vi kommer oss inn i byen, så forsvinner det, sier Ese.

Hun sier at det er kjempebra at kaffebarene er åpne for at kundene har med sine egne kopper.