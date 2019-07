Frisøren tipser: Slik unngår du grønt hår i ferien

De mest lyslugga av oss har kanskje opplevd at lokkene får et uønsket grønnskjær når vi plasker i bassenget på ferie.

Hva kan du gjøre for å unngå at dette skjer, og ikke minst, hva bør du gjøre om uhellet først er ute? Vi har spurt Ingunn Marie Roel, daglig leder for Norsk Frisørskole her i Trondheim.

Tørt hår = svamp for klor og kobber

Roel forklarer at dette grønnskjæret kommer av klor og kobberholdig springvann. Det er de med lyst hår, og helst de med slitt og tørt hår etter bleking, striping og lysfarging som opplever dette mest.

- Jeg anbefaler å kure håret med proteiner for å bygge opp det slitte håret, og bruk balsam med mye fuktighet slik at du får «limt» igjen skjellaget som beskytter hårstrået. Når skjellaget står åpent, på grunn av slitasje eller mangel på fuktighet, er det lettere å få grønnskjær fordi håret vil fungere som en svamp og suge lettere til seg klor og kobber, forklarer frisøren.

I utgangspunktet anbefaler hun å sette opp håret i en topp eller en flette når du bader, slik at du unngår å få klor i håret.

- Men om du absolutt vil dukke under, så skyll håret i rent vann etterpå og ta i en balsam. Den kan godt være i håret til du skal dusje.

Hun legger også til at det finnes hårprodukter med solfaktor, som vil beskytte håret mot fukttap og misfarging av den sterke sola. En solhatt vil også beskytte mot misfarging.

Ketchup og renseshampo

Men hva gjør du om uhellet først er ute? Frisør Roel anbefaler bruk av renseshampo.

- Men husk at denne vil åpne skjellaget, så en god balsam med mye fuktighet er å anbefale etter vask.

Det som kanskje høres ut som et skikkelig kjerringråd, er bruk av ketchup. Det høres kanskje ikke særlig delikat ut, men Hoel nevner ketchup som et smart tips.

- Ketchup inneholder syre som vil nøytralisere det grønne skjæret. Bruk det som en kur og sitt med den en stund før du skyller ut.

Til KK tipser også Benedikte Hansen hos White Studio og Gallery i Oslo om et annet kjerringråd - nemlig bruk av sitronsyrepulver.

Roel forklarer at mange blondiner bruker en lilla eller blå shampo for å opprettholde den lyse fargen kald og unngå gulskjær. Dersom du derimot bruker dette på ferie, kan denne shampoen gjøre det verre hvis du har fått grønnskjær i håret.

- Grønt er komplementærfarge til rødt. Det vil si at du må tilføre varme nyanser for å få bort grønnskjær. Rødt nøytraliserer grønt.

Sjekkliste for håret nå i ferien:

Kur og ta vare på håret. Bruk shampo og balsam med mye fuktighet. Lyst hår, slitt hår og tørt hår har lettere for å bli misfarget. Unngå å ha håret i klorvann og beskytt håret i sola. Om uhellet er ute kan en renseshampo eller en ketchup rette opp i grønnskjæret

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.