Syv utfordringer når du har en rotete samboer - som i tillegg er din beste venn

Når den rotete samboeren også er din beste venn, oppstår en rekke utfordringer. Du elsker henne som bare det, men når det kommer til å holde leiligheten ren og ryddig, er hun slettes ingen superstjerne.

Du vil ikke mase for mye, men du vil til samme tid bo i trivelige omgivelser. Elite Daily har listet opp noen utfordringer du garantert kan kjenne deg igjen i.

1. Å finne den bortlånte genseren din på rommet hennes er «mission impossible»

Vennen din kan storme klesklapet ditt, null stress. Men problemet oppstår når du vil bruke nettopp det plagget hun har lånt, og forsøker å finne det på rommet hennes.

Før du vet ordet av det, har to timer gått, og du står med skitne klær opp til knærne. Det triste er at samboeren din kjenner sitt eget rot så godt, at hun kan finne det spesifikke plagget på null komma nix.

2. Det å ha en seriøs diskusjon om rotet.. er også umulig

Når du omsider har bestemt deg for å ha et oppvaskmøte (bokstavelig og billedlig talt) for å diskutere ryddingen, blir det bare surr. Ja, hun er samarbeidsvillig, men samtalen sporer bare av, annenhver setning.

Plutselig er dere på deres andre flaske med vin, og diskuterer daten samboeren din gikk på for to kvelder siden.

3. Samboerens uryddighet smitter over på deg selv

Normalt sett rydder du alt av rot og søl, både ditt eget og hennes, umiddelbart. Etter en stund begynner du derimot å la det skli ut, litt etter litt. Plutselig er haugen med oppvask et problem for gruppa.

Her er det bare å være på vakt - ikke la det går for langt. Hvem skal da sørge for at leiligheten er beboelig?

4. Du lar ting passere, fordi hun er din beste venn

Om det var noen andre, hadde du klaget og maset helt til de hadde tatt seg sammen. Dette er derimot din beste venn. Hun har støttet deg gjennom tykt og tynt.

Kanskje du rett og slett skylder henne litt slingringsmonn.

5. Du må gi henne «bestevenn-ultimatum» for at noe skal skje

Din samboer og beste venn elsker dine hjemmelagdr brownies, og når du fletter håret hennes. Desperate tider krever desperate tiltak!

Du truer med å aldri bake eller flette igjen, med mindre hun tar seg sammen og rydder opp.

6. Du vil være sint når du tryner i roten hennes. Men dere bare ler

For å si det sånn: Om du snubler over andres ting for hundrede gang, begynner det å bli rimelig hett i topplokket. Men siden dette er ting som tilhører din beste venn, oppstår en liten pause med total stilhet i ett sekund.

Deretter bryter dere ut i hysterisk latter. Vanskelig å være sint da?

7. Du forklarer at hun er din beste venninne, før gjestene rekker å være dømmende

Vel, uansett så er hun din beste venn. Og det passer du på å fortelle til gjester, også dine foreldre, før de tar helt av over rotet i hjemmet ditt.

Rotete? Joda, men det er din jente. Rommet hennes er kanskje rotete, men det er ikke vennskapet deres.

