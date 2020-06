Sju fine badeplasser i Trondheim

Sommeren er omsider kommet til Trondheim, og det er faktisk meldt finvær mange dager fremover. Hva er vel bedre da, enn å ta seg en dukkert?

1. Theisendammen

Type: Ferskvann

Ikke bare er det en fin badeplass, men også som tursti og utsiktspunkt over Trondheim fra Bymarka. Dammen har to små sandstrender, som også er fine badeplasser for de yngre. Her er det også ei flytebrygge du kan svømme til - og hoppe fra.

Theisendammen er lett tilgjengelig for rullestolbrukere, hvor stien rundt selve dammen er godt tilrettelagt.

Det finnes også toaletter der.

For å komme seg til Theisendammen kan du ta buss nummer 11 fra Midtbyen og hoppe av ved Byåsen Butikksenter. Derifra tar det omtrent 5-10 minutter å gå til badeplassen.

2. Korsvika

Type: Saltvann

Omkranset av svaberg og sandstrand er Korsvika et fint sted å bade der det ligger ved Strindfjorden.

Her er det god plass for hele familien eller en vennegjeng der du har store gressletter, bålplass og mange sitteplasser. Korsvika har også god fremkommelighet for rullestolbrukere.

For å komme seg til Korsvika tar du buss nummer 2 eller 20 fra Midtbyen og går av ved Lade gård. Derifra tar det omtrent 5-10 minutter å gå til badeplassen.

3. Haukvatnet

Type: Ferskvann

Badeplassen ved Haukvatnet ligger mellom Granåsen og Ugla - og er et anlegg med kunstig sandstrand og to mindre badeplasser med naturstrand. Ved Haukvatnet er det asfaltert turvei som er tilpasset handikappede. På området er det også stupebrygge i vannet og en liten sandvolleyballbane.

Rundt på området er det flere benker man kan slappe av på i solsteiken før man hopper i vannet.

For å komme deg til Haukvatnet med buss kan du ta buss nummer 11, hoppe av på stoppet Lian og gå i toppen 15 minutter. Du kan også ta trikken!

4. Munkholmen

Type: Saltvann

Den lille øya uti Trondheimsfjorden blir nærmest et tropisk paradis når finværet slår inn - dog uten palmer.

Her får du en fin badeplass i havgapet med ei strand utenfor murene til det historiske stedet. Grille kan du også gjøre utenfor murene!

Rullestolbrukere er avhengig av litt assistanse for å komme seg om bord i båten til øya. Toalettfasiliteter finnes innenfor murene.

Båten går hver dag klokka 10.00-16.00, med avgang hver hele time. Siste retur fra Munkholmen er klokka 16.15. Vær obs på at det er redusert maksantall passasjerer på båten for å overholde smittevern.

5. Estenstaddammen

Type: Ferskvann

I Estenstadmarka ligger Estenstaddammen lunt og fint. Badeplassen har en liten sandstrand med gressletter rundt. Kan enkelt nås med sykkel, og mange turstier finner veien til denne dammen. Her er det også en fellesgrill og flytebrygge.

For å komme seg hit kan du ta buss nummer 3 til Dragvoll eller buss nummer 12 til Lohove.

6. Sjøbadet

Type: Saltvann

På Brattøra har du mulighet til å stupe uti Trondheimsfjorden fra Sjøbadet. Her får du også tilgang til garderober og egne avdelinger for damer og herrer. I sommermånedene er det også kiosk her. Men med slike fasiliteter koster det også penger for å komme inn, likevel en billig penge.

Sjøbadet er også handikapvennlig, har dusjer og toalettfasiliteter.

Letteste vei til Sjøbadet er å ta buss nummer 10 eller 25 til hurtigbåtterminalen og gå i noen minutter, eller ta buss 3, 11, 21, 25, 28 eller 75 (eller trikken) til Skansen og gå derifra.

7. Ringvebukta

Her finner du både strand, svaberg og store gressletter. Det er både benker, bord og bålplasser til fri bruk, og er du også glad i å fiske, er det muligheter for det.

Fra sentrum kan du enten ta buss nummer 20 til Ringve Museum og gå i åtte minutter, buss nummer 2 til Lade idrettsanlegg og gå i rundt 20 minutter.

Skal du til et av disse stedene for å bade - husk på: Rydd opp etter deg og hold avstand, slik at alle kan nyte disse fine plassene i hele sommer! God svømmetur.

Denne saken har tidligere blitt publisert, men vi deler den igjen med oppdatert reiseinformasjon!