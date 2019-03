Dette er de vanligste - og mest originale - åpningsreplikkene når vi er på flørtern

Enten du er en erfaren nettdater, eller helt ny på arenaen, kan mange kjenne seg igjen i at det er vrient å innlede en samtale i datingapper.

Hvordan bryter du egentlig den såkalte isen? Enten du har fått en match på Tinder, Sukker eller Happn, er det ikke helt enkelt å vite hvor man skal begynne. Holder et greit og enkelt «hei»?

Silje (29) har laget master av «dickpics» fra fremmede menn Masteren til Silje Gabrielsen (29) består av klær med broderte peniser. Hun ble nemlig lei av å motta uønskede «dickpics» på datingapper.

Standardhilsen, kompliment og sjekkereplikker

Datingappen Happn har gjennomført en undersøkelse blant 2 232 av sine brukere, der 775 av dem var nordmenn. Undersøkelsen viser at de fleste samtalene i datingapper begynner som i det virkelige livet, nemlig med et «hei». Mer enn annenhver nettdater innleder en flørt med en slik standardhilsen.

Nesten fire av ti norske brukere tar heller initiativ til en samtale med et kompliment. Vel hver tredje innleder med å kommentere personens bilder.

Undersøkelsen viser derimot at bruk av sjekkereplikker ikke står særlig høyt i kurs. Under hver tiende bruker slike replikker. Men når brukerne gir sine beste åpningsreplikker, viser det seg at mange av dem er originale og morsomme.

Har du brukt noen av disse selv, eller har noen av dem tikket inn i din egen innboks?

Brukernes alternative tips til åpningsreplikker

«Det eneste jeg mangler er en liten skje. Kan du hjelpe meg?»

«Vil du være med på et eventyr?»

«Heeeeeey heeeey baby, oooh aaah!»

«Hei! Hva sier du til at vi blir kjent og ser hva det fører til?»

«Hey You, Rock Steady Crew!»

«Fortell om hobbyen din.»

«Hei! Er du flink til å lage mat?»

«Vet du hvor tung en isbjørn er? (Tung nok til å bryte isen.)»

«Jeg visste ikke at engler også bruker Happn.»

«Har du en blyant? Jeg vil nemlig viske ut fortiden din og skrive om fremtiden.»

Kan du disse datingbegrepene? Nettdating har blitt mer og mer populært de siste årene - og det har ført til en helt ny terminologi. Lurer du på hva DTR står for? Da kan du lære det nå!

Topp 5: Slik innleder de fleste samtalene i datingapper

Med en standardhilsen Med en kompliment Med en kommentar om personens bilder Med en kommentar om personens profil Med en spøk

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.