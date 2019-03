Sju knallgode tips for å få fine øyevipper

Enten du er fan av naturlige, myke vipper, eller lange fyldige falske, er det en rekke triks der ute for å få resultatet til å bli best mulig. Cosmopolitan har listet opp en rekke gode maskaratips, og her får du syv av dem!

Brynekspert: Slik får du perfekte bryn Nå er det populært med fyldige og naturlige øyenbryn.

1. Påfør flytende concealer før du tar på maskara

Et av vippedronninga Kim Kardashians beste triks er å bruke flytende concealer, egentlig ment for å bruke under øynene, som en vippe-primer.

På appen sin sier hun har hun bruker en liten børste for å «kamme» produktet gjennom vippene. Så lar hun det tørke, for så å påføre maskara.

2. Rufs til de falske vippene

Billige falske øyevipper kan noen ganger se for perfekte ut, noe som andre ord også kan bety at de virkelig ser falske ut. For å få dem til å se ut som 1000-kroners-vipper, bruker sminkøren Paloma Garcia en sminkebørste for å rufse dem til for en mer naturlig look!

Skattelistene 2016: Dette tjener bloggerne og insta-stjernene i Trondheim Vi tok en titt på hva flere av Trondheims internettkjendiser tjente i 2016, og hvilken formue de har.

3. Bøy maskarabørsten

Idet du trekker børsten opp og ut av tuben, bøy børsten forsiktig slik at den står i en 90-graders vinkel ut fra håndtaket. Den nye formen gjør det enklere å kontrollere børsten! På den måten kan du enklere nå vipper som ligger litt vanskelig til, som for eksempel helt innerst i øyenkroken.

4. Tørk av overflødig maskara

En splitter ny maskara kan føre til at det blir med ekstra mye produkt på kosten, i alle fall de første gangene du bruker den. Da blir vippene fort klumpete! Derfor er det lurt å forsiktig tørke av overflødig maskara på en serviett eller et stykke dopapir.

Som 14-åring hatet trønderjenta Maybritt maskara - nå er hun proff i kroppskunst For tre år siden begynte trønderjenta Maybritt Mili Vada å legge ut kroppskunsten på Instagram. Nå er hun igjen aktuell i internasjonal konkurranse.

5. Legg maskaraen i varmt vann

Om maskaraen begynner å gå tom, og den ikke har blitt utgått på dato (du bør alltid kaste maskaraen etter tre måneder for å unngå infeksjoner på øyet), bør du prøve å legge den i et glass med varmt vann - godt lukket.

Det varme vannet vil myke opp produktet slik at det som er igjen ikke blir seigt og klumpete!

6. Bruk vippetang samtidig som du påfører maskara

Om vippene dine har en tendens til å rette seg ut og falle ned, kan det være lurt å bruke vippetangen mens du påfører maskaraen!

Fuktigheten til produktet fører til at kurven på vippene forsvinner etter hvert, men om du bruker vippetangen til samme tid som du påfører det første maskaralaget, vil vippene holde seg bedre på plass.

Du har trolig vasket sminkesvampen feil hele tiden Tre enkle steg for å gjøre svampen god som ny igjen.

7. Sett på falske vipper med speilet på et bord

Mange synes det er vanskelig å få et godt resultat når man skal sette på falske vipper. For at hender og armer skal være mest mulig stødig, er det lurt å legge speilet på et bord, plante albuene på bordplata, og lene seg frem over speilet.

På den måten kan du best se hva i alle dager du holder på med også!

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.