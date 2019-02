Har du en lillesøster? Da er nok dette altfor sant

Det er ikke alle som er så heldig å kunne ha en lillesøster. Det er en enestående ting å gå fra å være enebarn, til plutselig å dele livet med noen som er en mindre versjon av deg selv.

Hvis du har en lillesøster kjenner du deg kanskje igjen i disse punktene, listet opp hos nettstedet Elite Daily:

Dette er Trd.by-lesernes kleineste dates Vi spurte følgerne våre på Instagram om å dele sine kleineste eller verste datehistorier med oss - dette er noen av historiene vi fikk.

1. Du kan alle passordene hennes, slik at hun ikke glemmer dem

Du begynte å holde styr på passordene hennes for å sikre at ingen glemmer dem. Så når hun ringer deg irritert over å ha glemt et passord, er du helten.

2. Hvis dere drar ut for å spise, er det du som betaler

Hun er jo tross alt LILLEsøster, så da er det jo på sin plass å spandere måltidet.

3. Du er hennes regnskapsfører og livsrådgiver

Du har vært ute en vinternatt før, og det er bare rett og rimelig at storesøster vet best.

4. Lillesøster kommer alltid først

Hvis «mini-deg» trenger en skulder å gråte på, er du alltid først i køen. Hun er også alltid først i din kø!

Kranglene du endelig slutter med i 20-årene Tenårene er en berg- og dalbane. Du viser hele verden at du kan stå opp for deg selv, og vil ofte ha en helt motsatt mening enn dine nærmeste. Kjenner du deg igjen i denne «jeg vokser opp-mentaliteten»?

5. Hvis du ikke finner noe, er det mest sannsynlig i hennes klesskap

Er favorittgenseren din borte igjen? Hun benekter sikkert at hun noen gang har vært der, men du vet hvor du skal lete.

6. Du vil aldri ha en bestevenn som henne

Noen sier kanskje at bestevenner er familien du velger selv. Men denne bestevennen er gitt til deg og vil aldri forlate din side. Selv om hun stjeler klærne dine, er hun fortsatt din lillesøster.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.