Kaster du det mest næringsrike på avokadoen i søpla?

De fleste liker avokado. Mild på smak og supersunn, med plenty av de gode fettsyrene som kan være med å minske risikoen for hjerte-karsykdommer.

Men er det noe alle avokado-elskere hater, er det avokadosteinen. Ikke bare er avokadostein-fjerning risikosport – den er en sleip liten luring – men jo større steinen er, jo mindre avokadokjøtt får du.

Vi er imidlertid villige til å jobbe med dette elsk/hat-forholdet. Vi har dermed prøvd å finne avokadosteinens positive sider!

1. Spis den: Den er visstnok supersunn!

Det er jo egentlig ganske logisk – frø er jo stappfulle av næring. Men å svelge en avokadostein høres jo ut som reine selvmordsforsøket.

Løsningen er å male den opp. Det er ikke gjort i en fei, så dette er nok for de spesielt interesserte. Matbloggen Nourishmewhole har en oppskrift:

Først må steinen renses. Så skal den tørkes i ovn, på 120 grader i cirka to timer. Da skal det ytre skallet ha tørket. Fjern dette, og del opp steinen i biter og kjør den i en foodprocessor.

Dette grove «melet» vil være ganske bittert på smak. Derfor er det best å bruke som nøttestrø for en ekstra næringsboost: I smoothien, på frokostblandingen eller yoghurten, for eksempel. Og gidder du gjøre dette, kan du bruke den oppmalt avokadosteinen til mye annet rart.

2. Bruk den som ansiktsskrubb

Det har jo vært mye snakk om plast nå. Men det er ikke bare plastposer som truer miljøet. Også små mikroplastkuler – som blant annet finnes i peeling-produkter og tannkrem – er et stort problem, ifølge Naturvernforbundet. Renseanlegg klarer ikke filtrere ut disse små kulene, og de ender opp i havet, trekker til seg miljøgifter, går inn i næringskjeden og ender opp på toppen: Hos oss mennesker.

Om du ikke tror maling av avokadostein er noe du kommer til å drive på med, så kan du også bruke havremel til å lage egen ansikts-skrubb med.

3. Lag avokado-te

Da kan du bruke dette «melet» som du har laget av steinen. Rundt en spiseskje til en kopp varmt vann.

Ifølge Toughnickel.com skal dette være bra greier hvis du har vondt i magen. Eller du kan dele avokadosteinen i to og la den ligge i en kopp med varmt vann i 10 minutters tid.

