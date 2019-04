Sjekk ut Øyvinds oppskrift på glutenfri Kvikklunsj!

Øyvind Engan har drevet nettstedet Cøliakikokken siden 2015, der han deler oppskrifter, tips og restaurantanmeldelser for å gjøre den glutenfri hverdagen enklere for flere.

Selv ble han nødt til å legge om hele livsstilen da han fikk han påvist sykdommen.

- Tipper det er utrolig mange med cøliaki som ser misunnelig på turvennen i påskesola, når de tar opp den tradisjonsrike Kvikklunsjen. Da er det godt å ha et glutenfritt alternativ som er nesten like godt, tipser han om.

Slik får du påskestemning - i byen! Ikke alle er forunt en påske på hytta, men det er mye du kan gjøre for å få en bra bypåske.

Nederst i saken er det også oppskrift på glutenfritt pinnebrød!

Glutenfri Kvikklunsj

Dette trenger du: 100 gr romtemperert smør

150 gr melis

2 ts vaniljesukker

1 ss Xtra virgin coconut oil

2 romtempererte egg

275 gr glutenfritt mel (jeg brukte Schaer B-mix)

1 ts bakepulver

500 gr melkesjokolade

Fremgangsmåte:

- Visp smør, melis, coconutoil og vaniljesukker sammen til kremaktig konsistens.

- Tilsett ett og ett egg mens du mikser med høy hastighet.

- Bland sammen bakepulver og mel før du tilsetter dette i røren. Elt dette sammen til en fast og fin deig. Tilsett eventuelt mer mel hvis det trengs.

For selve stekinga gir Engan to alternativer. Enten i vaffeljernet:

- Sett vaffeljernet på full guffe og form deigen som en firkant, som passer i vaffeljernet og stek i omtrent to minutter.

Eller så kan du varme opp stekeovnen til 220 grader.

- Bre resten av deigen til en firkant i en stekeplate med bakepapir. Den skal være knapt en centimeter tykk.

Deretter skal ovnen skrus ned til 200 grader, og deigen skal steker i 12 til 15 minutter. Kjeksen er ferdig når den begynner å få en brun stekeskorpe.

Ti minutter etter at kjeksene er tatt ut av ovnen, kan du skjære dem opp i passe biter. Legg bitene så på ei rist for å la dem kjøle seg ned.

- La dem gjerne ligge på benken til dagen etterpå for å bli skikkelig sprø.

Sjokoladetrekket:

Smelt melkesjokolade i et vannbad.Når kjeksbitene er sprø er de klare til dypping i melkesjokoladen.

Dypp dem og legg dem på rist. Legg bakepapir under selve risten så kjeksene får dryppet av seg.

- Sjokoladen under er god å momse i seg nemlig, poengterer Øyvind.

Vil du ha ekstra påskesmak, rasper du over litt økologisk appelsinskall før sjokoladen stivner. Sett så de ferdige sjokoladebitene til kjøling minst en time.

Glutenfritt pinnebrød

Dette trenger du: 2 dl lunket vann 1/2 ts fiberhusk 2 dl Semper fiber 1 dl Schar b-mix 1 toppa ts bakepulver 1/3 ts salt 1/2 ts sukker 1 ss smeltet smør 4-5 ss rapsolje 1 ts oregano

Fremgangsmåte:

1. Rør fiberhusk ut i vann. La den svelle i fem minutter.

2. Bland alt det tørre sammen.

3. Smelt smør. Bland alt godt og kjør det fem minutter i kjøkkenmaskinen.

4. Ha olje på hendene og elt deigen, før du har den i en pose eller plastboks med lokk.

Pinnebrød-deigen bør oppbevares kjølig til du skal på tur.

- Ha gjerne med engangshansker på turen, og litt olje. Del opp deigen og form til pølser som du slynger rundt bjørkepinner/spyd.

Så skal de grilles i gode 15 minutter, eller til brødet har fått god stekeskorpe og farge.

- Om du liker det søtt, så dryss gjerne over sukker og kanel både like før og like etter steking.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.