Ni ting alle rotekopper kan kjenne seg igjen i

Noen av oss hørte bare rett og slett ikke etter når mamma eller pappa ba oss om å rydde rommet vårt. Og noen lærer nok aldri!

Det frister ikke å pakke ut av kofferten i det øyeblikket du kommer hjem fra ferie. Den enorme, uoversiktlige mengden med ting du har i veska er et mareritt. Du har rett og slett ikke overskudd eller energi til å få rydda av etter middagen umiddelbart etter at maten er fortært.

Kjenner du deg igjen? Her har Elite Daily listet opp ni andre ting du sikkert føler deg truffet av:

1. Det er rot, men det er organisert rot

For en utenforstående ser det nok ut som et totalt kaos, men du har som regel full oversikt over hvor alt er. Kleshaugen i ett hjørne er rene klær du kanskje planlegger å henge opp, og alle viktige papirer ligger i sammensuriumet på pulten.

Andre mister nøkkelen sin hele tiden - du vet at den ligger skjult under veska di bak døra.

2. Du har følt den totale panikken når folk vil komme på besøk

Når du er ute med vennene dine, og en av dem foreslår at alle burde dra hjem til deg for å se en film - helt ut av det blå - har du nok kjent på panikkfølelsen. Du vil aller helst løpe i forveien for å rydde det du kan.

Vennene dine sier kanskje at det er OK, de er rotete selv - men du kjenner fortsatt på panikken.

3. Når du omsider rydder, sverger du på at du aldri vil gå tilbake

Når du en sjelden gang faktisk får energi til å kaste deg over rotet for å rydde, er du ekstremt stolt av deg selv. Det kan til og med hende at du lover og sverger på at du aldri skal få det så rotete igjen.

Uheldigvis varer den ryddige, strøkne overflaten i en kort periode, før alt flyter sammen igjen. Du prøvde, i det minste.

4. Folk med ryddige hjem forvirrer deg

Å være på besøk hjemme hos noen der alt er rent og ryddig - ja det er rett og slett forvirrende. Hvordan i alle dager gjør de det?

Du forteller deg selv til slutt at vedkommende faktisk ikke kan bo der, fordi ingen kan bo i en så ren, pen og ryddig leilighet - eller hva?

5. Du er ekspert på å holde rene-klær-haugen adskilt fra skitne-klær-haugen

Du har én diger haug med skitne klær på gulvet som du planlegger, en eller annen gang, å frakte til vaskemaskina. Du har også en haug liggende like ved som består av klær du allerede har vasket.

Du er en mester på å skille disse to adskilt - fordi de lever som naboer hver eneste uke.

6. Du stapper alt du eier og har inn på rommet ditt når du får besøk

Når det kommer besøk, har du en tendens til å trykke alt du har av eiendeler inn på soverommet, for så å forsegle det hemmelige kaoset med en lukket dør. Du er effektiviteten selv når du bare vil!

7. Du kan sove omtrent overalt

Du har lært deg å leve med et rotete soverom. Det betyr at du trolig har tilbragt skjønnhetssøvnen i ei seng full av klær og hvem-vet-hva opptil flere ganger. Som kattemennesker som lærer å sove rundt hårballene som kaprer senga, vet du å sove side om side med rotet.

Du kan trolig sove omtrent overalt!

8. Du går inn på Ikea som om det kan endre livet ditt

Ikea er et flott sted. Du går inn i varehuset med stort håp. En dag vil kanskje også du ha en like flott stue som utstillingene viser. Du blir optimistisk når du plukker ut møbler som dobler oppbevaringsplassen din hjemme.

Om du bare hadde puttet tingene dine der de skal, da.

9. Du elsker rotet, uansett hva andre sier

Uansett hva andre rundt deg har å si, er du komfortabel i ditt eget rot.

I tillegg skal rotete folk visstnok være kreative genier.

