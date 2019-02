Dette skjer i hodet ditt når du tar en selfie

Mange tar selfies for så å legge de ut på sosiale medier, noe som har blitt et svært hverdagslig fenomen. Det kan tenkes at dette tyder på stor selvtillit - eller kanskje ønsket om bekreftelse for å kunne få det?

Koreanske psykologi-forskere har derimot funnet ut at det å dele en selfie på sosiale medier, rett og slett gir dårligere selvtillit i de fleste tilfeller, skriver forskning.no.

Dele eller lagre

78 studenter i Sør-Korea deltok i studien, der forskerne fokuserte på to faktorer: Sosial sensitivitet og selvtillit.

Deltakerne ble bedt om å ta et bilde av seg selv med sine egne telefoner, for så å enten dele det på et sosialt medium - eller bare lagre bildet på mobilen, uten å dele det.

Deretter ble de testet på sosiale stimuli, og hvor stor skrift deltakerne skrev signaturen sin med. Sammenhengen mellom mindre signatur og mindre selvtillit er nemlig funnet i tidligere studier.

Mindre signaturer

Stimuli-testene viste at reaksjonstiden hos deltakerne ble redusert om de hadde delt selfien sin på et sosialt medium.

Dette fikk de koreanske forskerne til å konkludere med at du kjenner på større følsomhet for mennesker rundt deg etter en slik deling på enten Facebook, Snapchat eller Instagram.

Også størrelsen på signaturene minsket. Signaturene ble mindre hos deltakerne som hadde delt bildet sitt på et sosialt medium. I tillegg ble selvtilliten enda mer svekket hos deltakerne som tok en selfie, men som kun lagret bildet på mobilen uten å dele.

