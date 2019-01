Nordmenn er ekstreme på ferier

Spørreundersøkelsen som er gjennomført for Expedia i flere år, peker nok en gang på oss nordmenn som ganske ekstreme på flere måter når det kommer til ferier. Det skriver forskning.no.

Vi er tydeligvis aller minst deperate i verden etter å komme oss vekk fra jobben noen dage, men til samme tid svarer omtrent halvparten av oss at vi ikke får nok ut av ferien - og at vi kunne tenkt oss å feriere mer.

Eline (23) ønsker å betale båtferien din i sommer Lei av mamma og pappas gamle cabin cruiser? Dersom du er en av de heldige kan du i sommer bytte ut familiebåten med Norges største og eldste seilskip.

Tar ut alle fridager

Nordmenn går sjelden glipp av muligheten til å ta seg en fridag. Den samme spørreundersøkelsen for tre år siden viser at vi har lite dårlig samvittighet knyttet til å ta ut alle feriedagene vi har krav på. Globalt unnlater én av tre å ta ut ferien de har opptjent, viste undersøkelsen i 2014. I Norge tar de aller fleste av oss ut all ferie, skriver nettavisen.

Men det er kanskje ikke så rart! Undersøkelsen i 2016 viste at en stor grad av sjefene i Norge synes det er helt greit. Hele 82 prosent i Norges arbeidstakere opplever nemlig at sjefen oppmuntrer til å ta ut ferie de har krav på. Det er faktisk verdensrekord!

Lonely Planet: Hit vil vi unge reise i 2019 Disse ti destinasjonene vil unge i dag gjerne reise til dette året.

Ikke mer ferie enn gjennomsnittet

Likevel er det ikke sånn at vi i Norge har mer ferie sammenlignet med andre europeere. Selv med ordinære feriedager og hellidager, ligger vi rundt gjennomsnittet i Europa.

I likhet med for eksempel tyskere og australiere har vi som vane å ha én lang ferie hvert år, i tillegg flere korte ferier. Dette er det ikke mange andre nasjonaliteter som gjør!

Hvilken ferie er du? Ta testen her! Er du høstferie, vinterferie, juleferie, påskeferie eller juleferie? Ta quizen vår for å finne det ut!

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.