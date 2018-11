Sju eventyrlige hotell vi drømmer om å bo på

De fleste av oss skulle ønske vi reiste mer. Kanskje disse hotellene bør føres opp på lista over steder du bare må besøke?

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell består av ni enkeltstående rom som er spredt i landskapet. I tillegg kan du også overnatte i de gamle husene på gården. Du finner hotellet i en liten grend med navn Alstad i Valldal, midt i vill natur.

Hotellet har blant annet en egen badeavdeling, med dampbadstu og utendørs varmestamp. Maten ved hotellet serveres ved et langbord i det gamle kufjøset, og gjester fra nært og fjernt møtes til frokost, lunsj og middag!

Du kan ikke bestille overnatting på nett, men ved å sende hotellet en e-post. Hotellet presiserer selv at du får noe mer enn bare en seng når du overnatter på Juvet.

Kakslauttanen Arctic Resort

I fjellområdet og bygden Saariselkä i Finland kan du bo nærmest under åpen himmel - i din helt egen glass-iglo.

Disse «rommene» er kanskje de mest særegne på hotellet, men du kan også leie deg inn på snø-igloer, skikkelige tømmerhytter og hus. Og vil du ha en helt spesiell bryllupsreise kan hytten «Wedding Chamber» være rimelig romantisk.

Hotellet er lokalisert 250 kilometer nord for polarsirkelen i finsk Lappland. Under oppholdet kan du blant annet dra på reinsdyrsafari, nordlys-jakt, kanoturer og fiske - alt avhengig av årstidene.

Det er ikke til å legge skjul på at spesielle hotellopplevelser koster, og Kakslauttanen Arctic Resort er nok intet unntak. Vi sjekket prisene for å bo én natt for to personer i januar i en av de minste igloene, og prisen ble over 6 000 norske kroner. Det utenom det vanlige er ikke gratis, men noe som kanskje er verdt å unne seg likevel?

The Manta Resort

Dette er definitivt ikke noe for dem med vannskrekk, men er du glad i hav og eksotiske fisker, kan The Manta Resort i Tanzania være en spesiell opplevelse. Et av rommene, undervannsrommet, kan du nemlig sove under havoverflaten!

Hotellet ligger på øya Pembla Island, og byr på utrolige strender og dykkemuligheter. Er du lite fan av å sove under vann, er det også 17 andre rom på land.

Sheraton Huzhou Hot Spring Resort

Dette hotellet, som du finner i Huzhou i Kina, skal ha kostet hele 1,5 milliarder dollar(!) å lage. Det åpnet i 2013, og er et helt unikt luksushotell. Med hele seks restauranter, eget spa, varme kilder og utendørs og innendørs basseng kan man trolig klare å skjemme seg bort her.

Et innlegg delt av Ballerini Filippo (@ballero69) Okt. 12, 2017 at 7:00 PDT

Nattetid kan hotellet se ut som en gigantisk, lysende donut, eller hestesko om du vil.

Panchoran Retreat

Et innlegg delt av Francesca Blasi ⛳️ (@creazionedatmosfere) Feb. 13, 2017 at 10:15 PST

Pancoran Retreat på Bali i Indonesia lar deg oppleve en krysning av Robinson Crusoe og Kung Fu Panda, der omtrent alt er bygget av bambus. Resorten består av seks avskilte villaer og svømmebasseng fra lokale kilder.

Icehotel

Hotellet ligger i den svenske landsbyen Jukkasjärvi, 200 kilometer nord for polarsirkelen. Det ble grunnlagt i 1989, og gjenoppstår i ny drakt hver eneste vinter.

I tillegg til de spesielle isrommene, kan man prøve seg som isskulptør, dra på nordlys-safari og mye annet. De har også egen isbar, der du kan drikke i kjørlige omgivelser, omgitt av is fra elven like ved, Torneelven.

Montana Magica Lodge

Et innlegg delt av MI LUGAR FAVORITO (@milugarfavorito22) Nov. 3, 2016 at 10:47 PDT

I Chile kan du bo på et hotell som nærmest ikke ser ut til å stamme fra denne verdenen. Midt i den tykkeste jungelen i et naturreservat finner du hotellet, et slags fossefall-vulkan-formet hotell.

Alle rommene har navn etter en lokal fugleart!

