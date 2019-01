Slik overlever du resten av den mørke vinteren

Vi er kommet et stykke inn i vinteren og snart går det mot vår, men mørket og kulden blir - til manges frustrasjon - værende en stund til.

Heldigvis finnes det måter å sørge for at vinteren ikke blir like mørk og trist som du måtte frykte, og vi har samlet noen gode råd.

Kos deg inne

Vinteren er tross alt den beste tiden for å kose seg innendørs, og «snuggle up» (som vi sier på godt norsk).

Det er en grunn til at hygge er et skandinavisk konsept, og det er viktig for oss med hygge i disse mørke tider.

Er du så heldig å ha en peis, så fyr i den! Hvis ikke så duger også stearinlys (helst begge deler).

Lag deg noe godt og varmt å drikke - gjerne kakao - og finn fram en god bok eller binge-watch Disney-filmer med en venn.

Ikke bruk for mye tid alene, men slå deg gjerne sammen med noen som er mer entusiastisk for vinteren enn deg selv: Bli smittet av litt positiv energi!

Etter jul finnes det sannsynligvis også rester av julemat og julekaker du kan spise opp. Det må jo bort uansett, og vi kan ikke drive og kaste mat!?

Et triks for de som synes vinteren er litt for grå og trist, er å fylle rommet med blomster og rett og slett late som det er vår.

Treat yourself!

Gå en tur

Ta på deg noen gode klær og gå en tur. Vinteren kan være en utrolig fredelig og avslappende tid, noe du kan utnytte ved å gå en tur i frisk luft for å få ro i sjelen.

Er det frost, så vil alt glitre, er det snø, finnes det lite som er finere enn det norske vinterlandskapet.

Hvis det er nok snø kan du dra med deg venner eller familie ut på snøballkrig eller snøbading, før du går inn og tar deg en deilig varm dusj eller - om du er så heldig - en avslappende tur i badstuen.

Unnskyldning til å ta sol!

I Norge har vi over gjennomsnittet mye D-vitaminmangel på grunn av fraværet av sol eller generelt dagslys.

Det er en ypperlig grunn til å stikke til et solarium og slikke sol. Ingen kan klage på at du er overfladisk når det er snakk om egen helse!

Drøm deg bort til varmere tider, men husk å være forsiktig og ikke overdriv solingen. Følg rådene fra solstudioet om hvor lenge du bør sole deg, og bruk solkrem!

Gjør en aktivitet du kun kan gjøre på vinteren

Å gå på skøyter på et frossent vann i den frie natur er noe som kun hører vinteren til, og dermed setter du også gjerne mer pris på det.

Om vannet ikke er frosset over finnes også alltids Leangen kunstisbane. Lær deg en piruett eller bare prøv å holde deg på beina, gøy er det uansett.

Vi er også så heldige å bo rimelig nærme et godt utvalg skitrekk og skiløyper. Her kan du drive med litt low-key ekstremsport i de svarte løypene, eller eventuelt lære deg snowboard i barnetrekket.

Er du av typen som foretrekker bortover-ski kan du ta en langtur i fjellet med appelsin og kakao - vi er tross alt nordmenn.

Ikke underdriv påkledningen

Du synes kanskje du ser ekstra fin og fasjonabel ut i den tynne vinterkåpa fra Rolfsen, men du kommer til å hate å være utendørs hvis du alltid ender opp med å fryse.

Pakk deg inn og kjør på med ullundertøy, da blir det mye mer behagelig å være ute.

I Norge er vi gode på utvalg av kule vinterklær, og heldigvis er det de feiteste boblejakkene som er "in" i år.

