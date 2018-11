Slik kan du ta flotte nordlysbilder med mobilen

Adresseavisens fotograf Vegard Eggen tok sitt første nordlysbilde i Bodø i 2003, og ble veldig skuffa over resultatet.

Det skulle deretter gå elleve år før han lagde sin første nordlysfilm, og nå er han hekta. I dag deler han bildene til sine omtrentlige 12 000 følgere på Instagram.

- Må man være et nattdyr for å få gode nordlysbilder?

- Nei, egentlig ikke. Det er ofte at det sterkeste nordlyset er over før midnatt.

Fjorårets sterkeste nordlysnatt var 7. september, og det viste seg først klokka ett på natta. Da var Eggen i Korsvika, tilfeldigvis sammen med flere tyske studenter.

- De fleste av dem ga opp halv ett, men hadde de ventet bare 30 minutter til så hadde de fått se noe som var helt sinnsykt.

Sterkt nordlys i sikte

Eggen forteller at det lørdag 1. desember og søndag 2. desember ligger an til å bli sterkt nordlys.

- KP er en skala som brukes for å fortelle om styrken på en geomagnetisk storm. Skalaen går fra 0 til 9, hvor 0 er veldig svakt og 9 er en kraftig geomagnetisk storm med sterkt synlig nordlys. Lørdag er det spådd til å være KP4, og søndag KP5.

Han forklarer at med en KP5 kan nordlyset ses helt nede i Oslo, men i Trondheim kan man få se nordlyset på en KP over 3 eller høyere.

Selv om det er gode signaler på at nordlyset kan bli flott, kan skydekket rett og slett lage trøbbel for nordlysjegerne.

Det er ennå usikkert om det blir skyfritt, men klarer man å se stjerner på himmelen, er det også skyfritt nok til å se nordlys.

Her er framgangsmåten:

1. Bruk stativ:

Sett mobiltelefonen på et lite tripodstativ med holder for mobiltelefon øverst. Slike stativer får du kjøpt nesten overalt hvor de har elektronikk.

2. Endre innstilling:

På Android-telefoner går du inn på mobilens kamera-app og sett den på Manuell eller Pro.

Har du en iPhone? Da er sjansen stor for at du ikke finner muligheten til å endre innstillingene. Men fortvil ikke, det finnes apper du kan laste ned. Computerworld anbefaler blant annet appen «Halide».

3. Gi rett ISO-verdi:

Hva er ISO? ISO-verdien sier noe om hvor følsomt kameraet er for lys. Når du har satt innstillingene til Manuell skal du kunne stille ISO-verdien manuelt – og den kan du gjerne sette til 800.

4. Lukkertiden:

Lukkertiden handler om hvor lang tid kameraet bruker på å ta bildet. Verdien er ofte skrevet som en brøk. Lukkertiden er gjerne illustrert med en runding og står ofte på 1/60 som standard – sett denne til 10 – og da snakker vi hele sekunder.

5. Hvitbalanse:

WB, eller hvitbalansen som det heter, kan godt stå på auto. Hvitbalansen styrer om bildet blir for gult eller blått. Er du i bynære strøk og synes bildene blir for gule, kan du forsøke å sette hvitbalansen til symbolet for lyspære.

6. Manuell fokus:

Autofokusen er gjerne illustrert med en blomst og et fjell – velg ikonet som ser ut som et fjell – altså symbolet som betyr uendelig.

7. Bruk selvutløser:

Sett selvutløseren til 2 sekunder – så du unngår at mobiltelefonen rister i det du trykker ned for å ta bilde. Noen hodetelefoner og headset har en egen knapp du kan ta bilder med.

Dette er også framgangsmåten for å ta bilder med digitale kameraer der du har muligheten til å endre manuelle innstillinger, som for eksempel et speilreflekskamera.

Gode tips

Ifølge Eggen kan man også bruke appen My Aurora Forecast & Alerts, som passer både til iPhone og android-telefoner - og da vil appen varsle deg når du bør dra ut.

Her er sidene han følger på Facebook for å holde seg oppdatert på nordlyset.

Nordlysvarsel for Trondheim

NOAA NWS Space Weather Prediction Center

SpaceWeatherLive

Earthsky (meteor showers og annet snadder en kan ta bilder av)

Aurora Alerts by Soft Serve News

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.