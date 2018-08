Fem sjekketabber du må unngå

- Jeg hører stadig folk spørre om hva som er det dummeste og smarteste man kan gjøre når man sjekker opp noen, sier sjekkeguru Steffen Furberg.

23 år gammel skrev han boka «Kunsten med spillet», en sjekkebok hovedsaklig for menn. Boka hjelper leseren rett og slett til å bli flinkere til å sjekke opp jenter.

Dette må du unngå, og dette bør du heller gjøre, mener han:

1: Du skryter av deg selv

- Du skryter av deg selv i håp om å imponere. Mange ønsker å få frem sine gode kvaliteter, men ender opp med å gjøre det på feil måte. De som skryter av seg selv er veldig opptatt av å imponere motparten, men får den motsatte effekten. Uansett hva de skryter om så vil det komme frem på en klysete måte i stedet for å falle naturlig inn i samtalen, forklarer Furberg.

Sjekkeeksperten anbefaler heller bruk av for eksempel planlagte historier der du får frem de kvalitetene du ønsker å få frem, uten at det blir direkte skryt.

- Lag egne historier som er beregnet for å få fram visse kvaliteter som gir noen hint om hvem du er, hva du står for og hva som gjør deg til deg! Unngå skryte-temaer som handler om hvor mye penger du tjener og temaer som kan gi inntrykk av at du tror du er bedre enn andre.

2: Du venter for lenge på «det rette øyeblikket»

- Mange venter på «det rette øyeblikket». Det er lurt å ha en plan for hva du ønsker å oppnå, og gå for gull når du ser mulighetene by seg frem.

Han forklarer nemlig at det dummeste du kan gjøre er å vente på det «rette» øyeblikket, før du eventuelt starter en samtale.

- Det som skjer er at jo lengre du venter, desto flere unnskyldninger popper opp som hindrer deg i å starte samtalen; «Er ikke i riktig humør», «er ikke bra nok kledd», «vet ikke hva jeg skal snakke om» og lignende. Så istedenfor å vente på det riktige øyeblikket, må du gripe muligheten og gjøre det beste ut av det.

3: Du blir for full

Du drikker deg modig, men blir for full. Dette er noe som veldig mange ofte gjør, og noe som ødelegger massivt for dem, mener Furberg.

- Det siste noen ønsker er å snakke med en som er så full at han så vidt klarer å snakke tydelig, og enda mindre fristende er det å kysse han - eller bli med han hjem. Pass på at du ikke drikker mer enn det du har kontroll på. En annen positiv ting er at dagen derpå vil formen være bedre, og du husker hva som fungerte og ikke fungerte til neste gang du kommer i en slik situasjon.

4: Du tar på deg spanderbuksene

- Du spanderer alkohol i håp om noe i retur. Dette er vel en av de mest klassiske tabbene, noe som i alle fall menn gjør når de er ute på byen, de tilbyr å spandere!

Furberg sier at grunnen til at dette er en tabbe er fordi de fleste damer skjønner denne stratergien, og utnytter situasjonen til det fulleste.

- Det er noe de for så vidt har rett til å gjøre om mannen er dum nok til å spandere alkohol, taxi og slike ting, kun for at damen skal gjengjelde situasjonen. Derimot så skal det også sies at det er en stor forskjell på å tilby drinker og alkohol til flere hundre kroner, enn en kaffe på Narvesen.

5: Du lytter ikke

- En annen tabbe er at du ikke lytter. En fin regel for å holde en god og interessant samtale er å spørre og høre på hva hun har å fortelle.

Hold fokuset på vedkommende og deretter fortell om ting du har opplevd som kan relatere seg til det hun snakker om.

- Om du bare snakker om deg selv og ditt blir samtalen fortere kjedelig og uinteressant. Et tips når dere snakker er å følge opp med spørsmål som leder inn på hvordan det føltes og hva hun tenkte om det som blir fortalt i de forskjellige samtalene, og bygge videre på ting derfra, avslutter Furberg.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.