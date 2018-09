Her er ni ting du kan gjøre nå som det regner

1. Gå på museum

Regnværsdager er en gylden mulighet til å lære seg mer om byenes historie. Alt fra musikkultur på Rockheim til folkemuseum på Sverresborg kan passe når det er grått ute. Flere museum i Trondheim har også gratis inngang, som Rustkammeret ved Nidarosdomen, Justismuseet, Sporveismuseet og Vår Frue Kirke.

2. Se på kunst

Har du lenge planlagt at du skal bli mer kulturell av deg? Det kan du gjøre noe med i løpet av de neste dagene. Det finnes flere galleri i Trondheim, som for eksempel Trondheim Kunstmuseum, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Yellowkorner om du liker fotokunst, og mange flere.

3. Gå på kafé

Av og til trenger man å bytte stue, slik at man i alle fall ikke får følelsen av at man har sittet inne hele dagen.

Da kan det være en idé å gå på kafé og unne seg noe varmt å drikke mens man ser regnet pøse ned. Så har man gjort noe den dagen også.

4. Gå på kino

Det går mye bra på kino for tiden! Nylig var det for eksempel premiere på fire nye filmer hos Trondheim Kino; «Månelyst i Flåklypa» med sjarmørene Solan og Ludvig, dramaet «Når jeg faller», kulinarisk kino med «Ramen Shop», eog skrekkfilmen «The Nun».

5. Gå på tur

Jo, da, man kan fint gå på tur selv om at det regner. Så lenge man har kledd seg vanntett, er det ingenting i veien for at det kan bli en fin tur, tross været.

Er man litt i nostalgi-modus, kan man også hoppe litt i sølepytter og lage «sorpekaker.»

Kun fantasien setter grenser.

6. Se på tv-serier

Det som er så herlig med at det er skikkelig ruskevær ute, er at du kan krype opp i godstolen og kose deg med en god tv-serie - helt uten dårlig samvittighet.

7. Rydde

Ja, de fleste synes det er dørgende kjedelig å rydde, men det må nok dessverre gjøres likevel. Er været guffent, passer det uansett bedre enn på en solskinnsdag! Har du et roterom som flyter over eller noen klær du skulle bli kvitt? Da kan det være lurt å gjøre unna det nå. Kanskje finner du noen glemte skatter blant alt skrapet?

8. Gjenskape filmøyeblikk

Er du en av dem som har drømt om å leke «Frihetens Regn» eller «Singin’ in the Rain?» Kanskje «It’s Raining Men» også? Da har du en gylden mulighet til det nå. Ring på hos naboene og gi dem en ordentlig oppvisning.

9. Lese

Man kan nærmest lese om hva som helst, og ofte lærer man litt når man leser, enten det er om Harry Hole eller geografi. Kunnskap er aldri dumt.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men er oppdatert og deles på nytt til glede for nye lesere.