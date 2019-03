Skal du ut og fly? Så god tid må du ha

Ifølge Avinor, Norges største eier av flyplasser, skal en forholde seg til det som står på billetten, eller det flyselskapet opplyser om oppmøtetid. Avinor opplyser likevel at de viktigste oppmøtetidene er:

Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.

Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.

Chartertur: Innsjekking åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.

Flyselskapenes tider

Dette er likevel bare de generelle oppfordringene. Det finnes også ulike regler for de ulike selskapene. Vi sjekket med de vanligste flyselskapene.

Husk: Hvis du har sjekket inn på forhånd og bare har håndbagasje, kan du gå direkte til sikkerhetskontrollen.

SAS:

Siste frist for å sjekke inn er følgende:

På mobil og internett: 60 minutter før avreise.

Self Service automat:

Reise til innland og Europa: 30 minutter før avreise.

Til/fra USA eller Asia: 60 minutter før avreise.

Fra Europa: 45 min før.

De samme tidene gjelder for bagage drop, men i følge SAS bør du være ved gaten 20 minutter før avreise, og da skal du tross alt rekke gjennom sikkerhetskontrollen.

Sjekker du inn manuelt via en disk gjelder også de samme tidene, men for reise til USA eller Asia har du 10 minutter ekstra.

USA: Når du reiser innenlands og skal fortsette til USA må du være på flyplassen hvor din reise starter senest 45 minnutter før avgang for innsjekking og dokumentkontroll.

Norwegian

For Norwegian gjelder følgende for når innsjekking slutter:

Innenlands (innad i Norden): 30 minutter før avgang

Dubai, Thailand, Israel, Karibia og USA: 1 time før avgang

Alle andre flyvninger: 45 minutter før avgang

Husk også at boarding avsluttes 20 minutter før avgang på innenlands og innad i Norden. Alle andre flyvninger avslutter 30 minutter før avgang.

KLM

KLM har følgende frister for innsjekking:

Online innsjekking stenger 1 time før avgang.

De selvbetjente innsjekkingsmaskinene, innsjekkingsskrankene på flyplassen og bagasjeleveringen er åpne fra minst 3 timer før planlagt avgang til 40 minutter når du reiser i Europa.

Dette er absolutt siste frist, og KLM opplyser at de anbefaler at du sjekker inn to timer før avgang i Europa, 2,5 timer før du reiser til Moskva, 4 timer før avgang til Delhi, Paramaribo og Lagos, og 4,5 timer før avgang om du skal til Mexico.

For en rekke reisemål gjelder likevel en del andre tider. Som for eksempel Amsterdam,der KLMs stengetider er 60 minutter før avgang for innsjekking og bagasjelevering.





Widerøe

Tidsfrister for innsjekking og siste frist for levering av bagasje:

Fra Trondheim: 30 minutter før avgang

Fra Oslo og Skandinavia: 40 minutter før avgang

Fra Aberdeen: 30 minutter før avgang

Fra Newcastle: 45 minutter før avgang

Det er også greitt å notere seg at en må være på gaten 20 minutter før avgang.

Reiser du fra Oslo til internasjonale reisemål anbefaler Widerøe at en møter opp 1,5 time før avgang.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.