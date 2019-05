Disse avokado-oppskriftene får deg garantert til å sikle

Avokadofeberen vil ingen ende ta. Med disse oppskriftene kan du ta superfrukten til nye høyder.

Avokadosalat

4 porsjoner

Kjempegod ved siden av laks/ørret, kjøtt, kylling eller grillmat. Tilsett evt kylling, reker eller annen sjømat og server med godt brød og du har en perfekt lunsj eller lett sommermiddag.

2 avokado

1/2 rødløk

1 pk (ca 16 stk) cherrytomater

1 granateple

1 pk ruccolasalat (evt ønsket salatblanding)

1 pk (ca 60 g) pinjekjerner





Evt 600 g kylling, reker eller annen sjømat





Rist pinjekjernene i en tørr stekepanne til de får en gyllen farge. Sett til side.

Del opp avokadoen i passe biter. Skjær rødløken i tynne skiver. Del cherrytomatene i to.

Klem litt på granateplet og del det deretter i to. Bank så på det med en tresleiv eller lignende slik at frøene faller ut. Klem på granateplet innimellom for å få løsne dem. Om du gjør dette i en pose, sparer du klær og kjøkken for mye gris.

Bland deretter sammen alle ingrediensene og server med en gang.

Avokadoknekkis

1 porsjon

Enkel og kjempesunn frokost eller lunsj.

2 knekkebrød

1 avokado

2 bløtkokte egg

Havsalt eller urtesalt og pepper





Mos avokadoen med havsalt eller urtesalt og pepper. Smør utover knekkebrødene og server med et bløtkokt egg på hvert knekkebrød. Topp med salt og pepper.

Sjokoladekrem med avokado

2 porsjoner

Er det en dessert? Er det en frokost? Det bestemmer du, begge deler funker.

2 avokado

1/2 godt moden banan

2 ss kakaopulver

2-4 ss akasiehonnig

Frø fra 1/2 vaniljestang (evt 1/2 ts vaniljepulver)





16 jordbær

8 ss granola/müsliblanding





Hell alle ingrediensene (bortsett fra granola/müsliblanding og jordbær) i en bolle og mos det glatt med en stavmikser. En blender funker også fint. Smak til med evt mer kakaopulver eller honning.

Legg granola/müsliblanding, skivede jordbær og sjokoladekrem lagvis i en passende skål. Spis med en gang. Perfekt til frokost eller mellommåltid.

Hvis sjokoladekremen skal brukes som dessert, kan granolaen/müsliblandingen droppes og sjokoladekremen serveres med jordbær og evt litt vaniljekesam og et lite dryss hakkede mandler.

Mango- og avokadosmoothie

2 porsjoner

Avokado kan tilsettes enhver smoothie for å gi ekstra fylde og gjøre den mer mettende, men den passer ekstra godt med mango. Tilsett en neve grønnkål eller spinat for en ekstra vitaminboost.

1/2-1 avokado

1 frossen banan i biter

1 frossen mango i biter

Ca 3 dl eplejuice av god kvalitet





Ha alle ingrediensene i en blender og blend til en jevn smoothie uten klumper. Tilsett evt mer eplejuice om drikken er for tykk. Server med en gang.

