Her er frisyrene som gjør deg sommerfin

Scroll nedover for å komme direkte til frisyrene, og se bildekarusellen øverst i saken for alle detaljene.

Stina Louise Bogstrand ved Stas Hår & Bryn har sammen med Marte Fleischer og Oda Haukli valgt ut fire frisyrer som garanterer deg at du er fin på håret resten av sommeren.

- Vi har valgt disse frisyrene fordi de er enkle å gjøre selv, men samtidig kan de se ganske avanserte ut. Man kan finne noe som passer de fleste, både fra kort til skulderlangt. Vi har også valgt å pynte med blomster på noen av frisyrene for å gi litt sommerlige vibber og for å pynte opp litt, sier Bogstrand.

Forberedelsene har alt å si

Før du skal gå i gang med frisyrene, og for å få frisyren til å holde hele dagen, er det viktig med et godt utgangspunkt. Stylistene anbefaler derfor å føne inn volumprodukter og deretter krølle håret.

- Da får du mer tekstur, volum, og godt med hold som gjør mye for sluttresultatet. Når du først har blitt feiende flott på håret er det kjipt om frisyren ikke holder hele dagen. Men heldigvis er det ikke så mye som skal til. Prepp håret med volumprodukter og avslutt med en god settingspray. Det er dette arbeidet som tar tid, men da blir frisyren til gjengjeld mye lettere å sette opp. Preppen er ca 75 % av frisyren.

Trøndere kan bli bedre på styling

De tre frisørene mener trøndere generelt er flinke til å dra til frisøren, men at vi har litt å gå på når det komer til styling til hverdags.

- I stedet for den vanlige hestehalen kan man variere med fletter og andre typer oppsett. Det kan også være lurt å investere i noen stylingprodukter som er kjappe og enkle å bruke, men som gir frisyren det lille ekstra, sier Bogstrand.

- Trondheim har noen av de flinkeste frisørene i hele landet, som har mange tips og triks å dele. Spør frisøren din neste gang du er i stolen om hva som passer deg, så er du et godt stykke på vei.

Blomsterflette

1. Prep håret med volumprodukter og krøller

2. Del håret inn i tre like deler. Den midterste delen fletter du inn i en vanlig innoverflette

3. Det håret som ikke er flettet deler du opp i små deler og legger inn i løkkene på fletten

4. Dra håret gjennom enda en runde. Fest fletten godt med fliseklemmer og hårspray

5. Sett blomster i fletten, for å gjøre den fresh og sommerlig

Tvinnede søstre

1. Prepp håret med volumprodukter og varmebeskyttende med lett hold. Krøll hele håret for å få riktig tekstur

2. Del håret inn i sideskill der det passer seg best, og fortsett skillen på skrå ned til nakken. Sett bort siden med mest hår i front og minst hår i nakken

3. Den delen av håret som henger ned tupperes lett i bunnen, tvinnes og pinnes på plass i nakken. Dra det lett ut for å skape volum og tekstur

4. Før du starter med neste del, lag et kryssfeste som blir festepunkt for resten. Dette lager du med to singelspenner rett over det som allerede er satt opp, gjerne litt mot siden som ikke er festet opp enda

5. Ta ned håret du har satt bort og del det i to rett over øret, sett bort fronten

6. Tvinn håret som henger ned og fest det i kryssfestet i nakken. Dra det så lett ut

7. Håret i front tvinnes på samme måte og festes bak. Unngå å dra fronten for mye ut. Fronten kan også flettes for å skape ulike teksturer

8. Dra lett i hele frisyren. Sett den på plass med finishing-hårspray med lett hold.

Fiskehale

1. Start med å preppe håret med gode volumprodukter og varmebeskyttelse, så krølles alt. Er håret langt og tungt kan det være greit å clipse opp hver krøll. Da får hver krøll bli kald og formen setter seg

2. Del inn i ønsket skille og tuppér krona for litt volum og noe å feste flettene i

3. Begynn å flette fra skillet og ned mot øret. Når du kommer ned til øret fortsetter du fletten uten å ta med hår fra sidene

4. Det samme gjør du på den andre siden. Fest begge flettene med strikk å dra i den ytterste siden på hver flette. Dette gjøres for å få litt mer tekstur i fletta

5. Legg begge flettene bak slik at de møter hverandre på midten. Fest med spenner

6. Snurr litt hår rundt strikket, slik at håret ikke synes.

7. Så fletter du det håret som blir igjen til sammen på de flettene. Da trenger du ikke å ta med hår fra sidene. når du har flettet hele lengden ned, skjuler du strikket ved å snurre hår rundt og fest med en spenne fra undersiden og opp.

Helt enkelt

1. Prep håret med varmebeskyttende og lett hold, for så å krølle det

2. Del håret i to deler

3. Øverste del settes i hestehale midt på bakhodet. Dette reguleres i forhold til hvor høyt du vil ha oppsettet

4. Dra strikken litt ut for å få plass til to fingre mellom strikk og hodebunn. Vri hestehalen så oppi.

5. Håret som henger ned deles inn i 3-5 deler. Deretter snurres del for del rundt to fingre og legges oppi. Fest med fliseklemmer.

6. Avslutt med en settingspray

Denne kan du også gjøre en annen vri på! I stedet for å tvinne håret og legge det oppi, kan du flette det. Dra flettene litt ut for å skape en rufsete look og legg de oppi.

Messy twist

1. Prep håret med varmebeskyttende og lett hold, for så å krølle det

2. Del håret i to deler

3. Øverste del settes i hestehale midt på bakhodet. Dette reguleres i forhold til hvor høyt du vil ha oppsettet

4. Dra strikken litt ut for å få plass til to fingre mellom strikk og hodebunn.

5. Håret som henger ned deles inn i 3-5 deler. Deretter flettes del for del rundt og legges oppi. Fest med fliseklemmer.

6. Dra gjerne flettene litt ut for å skape en rufsete look

7. Avslutt med en settingspray

