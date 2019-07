Disse appene må du ha på ferie

De fleste operatører gir deg nå muligheten til å bruke din inkluderte data utenfor Norges grenser, men dette stort sett kun innenfor EU/EØS. Sjekk hva du har inkludert i abonnement ditt før du reiser, og last ned nyttige applikasjoner på telefonen som ikke krever internett-tilgang. Vi har laget en liste over ni aboslutt anbefalte apper du bør ha lastet ned før avreise, hvor flesteparten kan brukes offline.

1. MAPS.ME





Denne appen gir deg kart over alle land, og alle byer i hele verden. Du trenger ikke internett, det eneste appen krever er at området du skal ferdes i lastes ned på forhånd. Appen bruker GPS og viser deg din posisjon på kartet, og du kan enkelt legge inn hvor du skal, for så å la den vise vei om det er til fots, på sykkel, eller med bil. Restauranter, kollektivtransport, butikker, minibanker, apotek og mye mer vises på kartet, og kan også søkes opp.

2. TripAdvisor

Den ultimate brukeranmelderen! De aller fleste har nok hørt om TripAdvisor, men visste du at appen også kan brukes offline? Du kan laste ned kart, anmeldelser og mer enn 300 lagrede byer til telefonen din. Restauranter, severdigheter, åpningstider, prisinformasjon og brukeromtaler vil være tilgjengelig.

3. Google Oversetter

Den kjente oversetteren du så mange gang har slått opp på mobil, data og nettbrett, finnes også som app! Uten internett kan du oversette 52 forskjellige språk, bare husk å laste ned språkpakkene på forhånd. Skulle du være så heldig å ha tilgang til nett, kan appen både oversette tospråklige samtaler mens dere snakker, og oversette tekst ved å ta et foto – både håndskrift og trykket tekst.

4. Kindle

Å ha med seg bøker på tur kan fort bli tungt, i hvert fall om er av typen som leser fort. Hvorfor ikke bare laste ned en app som funker som en e-bokleser?

5. FlightAware

Avinor, SAS, Norwegian, KLM, Wideroe, Ryanair - alle har hver sin app. Reiser du med flere forskjellige selskap i løpet av ferien anbefaler vi å laste ned FlightAware. Den sporer opp alle fly i sanntid dersom du vil sjekke om flyet ditt er i rute, uansett flyselskap eller flyplass (krever internett).

6. XE

Hvor mye ligger egentlig euroen på, og hva blir 53 australske dollar i norske kroner? Ingen verdensmester i hoderegning? Fortvil ei, appen XE Currency regner det ut for deg med et par enkle tastetrykk. Obs! Oppdater valutakursene senest mulig før avreise for å få mest mulig nøyaktig kurs.

7. Wiffinity

Å bruke internett på mobilen i utlandet kan bli svindyrt, spesielt utenfor Europa. Wiffinity hjelper deg å finne Wi-Fi over hele verden - og gir deg passordene i samme slengen. Helt genialt, eller hva?

8. WeatherPro

Superdetaljert værapp som inkluderer alt fra strandvær til skivær (med UV-varsel og badetemperaturer) - men fremfor alt er den nøyaktig (krever internett).

9. Flush - toalettfinner

Via GPS finner denne appen det nærmeste av 190 000 toaletter. Kjekt å ha når du har gått tom for imodium og kjenner at reisemagen kicker inn.

Last ned musikk

Skal du høre på musikk via telefonen i ferien gjør du lurt i å offline listene. Enten du bruker Spotify, Tidal eller Beat, tilbyr alle disse applikasjonene å laste ned spillelistene dine slik at du kan høre musikk uten internett – så fremst du betaler for tjenesten, og ikke bruker gratisversjonen. Noen abonnement gir deg også muligheten til å streame musikk gratis, men da må du være obs ettersom roamingen må stå på for å få tilgang til internett.

Snapchat memories

Hvem er det som ikke elsker snapchat? Men hvordan skal du få sendt snaps når du ikke har internett? Fortvil ikke. Har du ikke internett der og da, så kan du fortsatt trykke «send» og oppdatere når du får tilgang til nett senere. Snapchat har også den geniale funksjonen «memories» som gjør at du kan lagre bildene du tar i appen, og dele de senere.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.