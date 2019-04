PTens supersunne oppskrifter: – Alle kan lage dem

– Dette er noe alle kan lage og som går temmelig kjapt. Også smaker det veldig godt, så da blir det kanskje ikke så kjipt å spise sunnere likevel, skriver Hege Høsteland i innlegget som først ble publisert på Lokalsporten til Fædrelandsvennen sine sider.

I tillegg til å blogge for lokalsporten er Hege personlig trener på SatsElixia Kristiansand. Hun har også en bachelor i ernæring, mat og kultur fra Universitetet i Agder.

– Det er ikke alltid lett å vite hva man skal lage dersom man ønsker å endre kostholdet sitt til det bedre. De fleste ender opp med å bytte ut brødskiva med en salat, og etter noen dager er det kjedelig, så kommer skiva tilbake igjen.

Foto: Wiggo Nordheim

Hennes tips er å sett seg ned og søke etter inspirasjon, for å lage spennende mat. Å lage mer mat fra bunnen av, er ifølge Hege, et stort steg i riktig retning.

– Jeg hatet å stå på kjøkkenet før, og kunne ikke lage særlig god mat. Helt ærlig var jeg sikker på at hvis jeg spiste cheerios hele dagen, så var jeg sunn. Men så begynte jeg å eksperimentere litt på kjøkkenet, søkte på nett og spurte andre, og nå sitter jeg igjen med mange gode oppskrifter, blogger hun.

Saftige pannekaker (1 porsjon):

Du trenger:

- 60 g havregryn

- 50 g cottage cheese

- 2 egg

- ½ ts bakepulver

- 1 liten banan (eller 1-2 ss sukrin gold)

1. For litt finere pannekaker kan du bruke havremel eller male havregrynene til mel med en stavmikser. Bananen kan du mose med gaffel, denne gir søtsmak og binder røren sammen. Bland sammen ingrediensene og la røren svelle i 10-15 minutter.

2. Stekes på middels varme. Bruker du for høy varme, blir de for brent på utsiden og ustekt på innsiden.

Hege har best erfaring med å lage de som små lapper. Har du ikke teflonpanne, bruker du en liten klatt smør. Topp gjerne med rørte bær eller frukt.

Digg som frokost, lunsj eller kveldsmat.

Rundstykker (6-8 stk):

Du trenger:

- 200 g havregryn/havremel

- 200 g cottage cheese

- 2 egg

- 1 ts bakepulver

- Salt og/eller annet krydder

1. Start med å sette ovnen på 200 grader, varmluft.

2. Bland sammen havregryn, bakepulver og salt/krydder for seg. Bland sammen cottage cheese og egg for seg selv, og lag en fin røre med en stavmikser for å få bort klumper. Så blander du sammen alle ingrediensene.

3. Form til små rundstykker. Jeg ender ofte opp med seks-sju stykker. Pensle med egg eller vann, og strø gjerne på litt sesamfrø.

4. Inn i ovnen i ca. 18-20 minutter. Blir de veldig gylne etter 12-15 minutter kan du legge et bakepapir over så de ikke blir brent. Kjøl dem ned på rist.

De er aller best ferske med godt pålegg til, men kan fint fryses ned. Disse er ganske kompakte og mektige, og holder deg mett lenge.

Mettende og digg smoothie:

I smoothie kan du putte i masse godt, så du trenger ikke bruke nøyaktig de samme ingrediensene som Hege har brukt her. Hun tilsetter mager kesam for å få en mer mektig smoothie som metter mer. Du kan fint bruke cottage cheese, Skyr eller lignende. Putt i bær, frukt og grønnsaker etter eget ønske. Hege bruker også gjerne en liten neve mandler for å få med en god fettkilde, så blir det et komplett måltid.

Disse er veldig enkle og veldig gode, ikke noe hokus pokus.

Jordbærsmoothie:

- Frosne jordbær

- ½ boks mager kesam

- Litt vann

- For mer søtsmak kan du bruke ½ – 1 banan

Tropisk mix:

- Frossen blanding med ananas, mango og banan

- ½ boks mager kesam (eller en hel hvis du er sulten)

- Litt limesaft eller sitron

- Litt vann (kommer an på hvor tykk du ønsker den)

Hiv det i en blender, og nyt!

Smakfull lasagne med speltlomper (2-4 porsjoner, avhenger av hvor mye du spiser):

Du trenger:

- 400 g karbonadedeig

- 1 boks cottage cheese

- 1-2 dl vann/melk (jeg brukte ca. 1 dl vann og 0,5 dl melk)

- 4-6 speltlomper

- 3-4 ss tomatpuré

- 3-4 ss hakkede tomater

- 100-150 g revet ost

- 1 gul løk

- 1 hvitløksfedd

- Div krydder (Hege har brukt chili, hvitløk, salt og pepper)

1. Sett ovnen på 200 grader. Brun karbonadedeigen sammen med finhakket løk og hvitløk. Tilsett tomatpuré og hakkede tomater. Hell i litt og litt vann og la det surre til det blir en jevn og fin saus. Tilsett ønsket krydder og smak deg litt frem.

2. Legg lagvis i en form: kjøttsaus, lomper (2-3, kommer an på hva slags form du bruker), cottage cheese, og gjenta til det er fullt eller du er tom. Topp med revet ost.

3. Inn i ovnen i ca. 20-30 minutter. La hvile i ca. 5 minutter når du har tatt den ut. Server gjerne med en frisk salat til.

Lompepizza med sprø bunn:

Du trenger:

- Speltlomper (eller annen type lomper)

- Revet ost

- Ønsket fyll (her har jeg brukt grillet kylling og parmaskinke)

- Diverse grønnsaker

- Tomatpuré

1. Sett ovnen på 180-200 grader. Ønsker du sprø bunn på pizzaen, kan du legge lompene i ovnen på rist i 5-10 minutter. Viktig å følge litt med her, så ikke de blir knusktørre.

2. Ta ut lompene og legg dem på stekebrett. Så er det bare å fylle på etter ditt egent ønske. Start med en tynt lag tomatpure, deretter grønnsaker og annet fyll, før du topper med litt revet ost. På bildet har jeg brukt kylling, løk og pesto på den ene, og parmaskinke, løk og rucculasalat på den andre. Skinken og salaten tar jeg på først når pizzaen er ferdig stekt.

3. Sett brettet inn i ovnen i noen minutter til osten har smeltet. Server gjerne med salat, toppet med cashewnøtter eller fylt avokado som på bildet. Bland sammen smøreost med kryddersmak, finhakket rødløk og paprika, litt sitronsyre, salt og pepper.

Perfekt som rask familiemiddag. Alle kan legge på det de selv ønsker og liker. Lag gjerne noen ekstra, så har du en digg lunsj neste dag.

Håper det smaker!

