Husker du disse sommer-landeplagene?

Det er Spotify som basert på egne data og tall fra Billboard har satt sammen listen.

Hvilke låter husker du best?

Hele listen

1968: “This Guy’s In Love With You” - Herb Alpert

1969: “In The Year 2525” - Zager and Evans

1970: “(They Long To Be) Close To You” - Carpenters

1971: “How Can You Mend A Broken Heart” - Bee Gees

1972: “Alone Again (Naturally)” - Gilbert O’Sullivan

1973: “Bad, Bad Leroy Brown” - Jim Croce

1974: “Annie’s Song” - John Denver

1975: “One Of These Nights” - Eagles

1976: “Don’t Go Breaking My Heart” - Elton John, Kiki Dee

1977: “Best of My Love” - The Emotions

1978: “Three Times A Lady” - Commodores

1979: “Bad Girls” - Donna Summer

1980: “It’s Still Rock and Roll to Me” - Billy Joel

1981: “Jessie’s Girl” - Rick Springfield

1982: “Eye of The Tiger” - Survivor

1983: “Every Breath You Take” - The Police

1984: “When Doves Cry” - Prince

1985: “Shout” - Tears For Fears

1986: “Papa Don’t Preach” - Madonna

1987: “Alone” - Heart

1988: “Roll With It” - Steve Winwood

1989: “Right Here Waiting” - Richard Marx

1990: “Vision of Love” - Mariah Carey

1991: (“Everything I Do”) I Do It For You - Bryan Adams

1992: “Baby Got Back” - Sir Mix-a-lot

1993: “(I Can’t Help) Falling In Love”- UB40

1994: “I Swear” - All-4-One

1995: “Waterfalls” - TLC

1996: “Macarena (Bayside Boys Remix)” - Los Del Rio

1997: “I’ll Be Missing You” - Puff Daddy & Faith Evans ft. 112

1998: “The Boy Is Mine” - Brandy, Monica

1999: “Genie in a Bottle” - Christina Aguilera

2000: “Bent” - Matchbox 20

2001: “U Remind Me” - Usher

2002: “Hot in Herre” - Nelly

2003: “Crazy In Love” - Beyonce ft. Jay-Z

2004: “Confessions Part II” - Usher

2005: “We Belong Together” - Mariah Carey

2006: “Promiscuous” - Nelly Furtado ft. Timbaland

2007: “Umbrella” - Rihanna ft. Jay Z

2008: “I Kissed a Girl” - Katy Perry

2009: “I Gotta Feeling” - The Black Eyed Peas

2010: “California Gurls” - Katy Perry ft. Snoop Dogg

2011: “Party Rock Anthem” - LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock

2012: “Call Me Maybe” - Carly Rae Jepsen

2013: “Blurred Lines” - Robin Thicke

2014: “Summer” - Calvin Harris

2015: “Can’t Feel My Face” - The Weeknd

2016: “One Dance” - Drake

2017: “Shape Of You” - Ed Sheeran

2018: "God's Plan" - Drake

