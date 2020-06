Dette irriterer oss mest på treningssenteret

Er du han på treningssenteret som aldri legger tilbake vektene etter bruk? Eller han som går på treningssenter for å sjekke opp damer? Kanskje er du hun som går på treningssenteret for å få med deg siste episode av Frustrerte frue?

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå trener åtte av ti nordmenn minst én gang i uka. Jo flere som trener, jo flere er det mulig å irritere seg over. I disse tider er det ekstra fokus på renhold og avstand, men det er også andre ting enn det som irriterer blant vekter og apparater.

Fresh Fitness-leder i Stavanger, Ida Skadberg, lyser opp når hun får spørsmål om hva som irriterer henne. Hun er overrasket over hvor mange som ikke respekterer senterreglene og vanlig folkeskikk når de trener, og legger frem en slags treningssenter-etikette.

Rydding og renhold irriterer

– Åh, det er mye som irriterer. Mye går på rydding og renhold, sier hun og sukker.

– Utdyp?

– Folk som ikke klarer å rydde på plass tingene sine etter de er ferdig å trene. Jeg mener, en får ikke hukommelsestap bare fordi en går inn på et treningsstudio.

– Unngå volleyballskjørt

Lavprissenteret Fresh Fitness har satt opp trivselsregler for medlemmene. Blant annet er det er forbudt å ta bilder i treningsrommet og det anbefales at man går ut for å ta mobilsamtaler. Skadberg mener også at de som trener på treningssenter har en vei å gå når det kommer til respekt for andre brukere.

– I og med at dette er et sted for folk i alle aldre, har vi en slags kleskode. Det å komme i små volleyballskjørt er uhygienisk, og jeg tror ikke Kari Nordmann syns det er særlig festlig.

– Sjekker opp gutter

Brede Tellefsen har trent aktivt siden videregående. Han har lagt merke til et par andre ting.

– Når kun går på treningssenter for å sjekke opp gutter. Jeg irriterer meg også over de som ikke har peiling på hva de gjør.

– Jeg opplevde for eksempel en dame som satte seg ned i ett av apparatene og så film her, sier han.

– Og ikke minst de som melder seg inn på treningsstudio i januar som ett nyttårsforsett. Det går sjelden godt, flirer han, og ser bort på journalisten som nikker bekreftende.

Flere irritasjonsmomenter

Christoffer Tangen har trent i flere år ved både SATS Elixia og nå Fresh Fitness. På spørsmål om han har ting han irriterer seg over på treningsstudio har han følgende svar:

– He, he, he. Om jeg har? Hvor skal jeg begynne?

– Begynn hvor du vil.

– Mannfolk som barberer sine edlere deler i dusjen. Det irriterer.

– Eldre folk som på død og liv ikke skal ta på seg underbukser. Det er visst viktigere å ta på seg sokker enn å hiva på seg på «pillefygerten».

– Eller dem som ler og snikfilmer andre som prøver å slanke seg eller bygge muskler. Og de som tror de er PT etter å ha løftet vekter i tre uker.

Helsefagarbeider Caroline Langøen er litt mer nøktern da hun får spørsmålet om hva som irriterer henne, men syns det er fryktelig irriterende når folk ikke klarer å legge vektene på riktig plass.

– Da får jeg ikke trent skikkelig. Det er også irriterende å måtte vente på vektene for folk sitter å gjør andre ting, forteller hun.

Topp fem

Byas fikk Ida Skadberg og Brede Tellefsen til å sette opp en topp fem-liste av ting du ikke bør gjøre på treningssenter.

1. Rydd etter deg.

2. Ha folkeskikk. Gå ut om du vil bruke telefon.

3. Del utstyr i rushtiden. Kjør sett med folk du ikke kjenner.

4. Ha respekt for andre medlemmer. Ikke ta bilder uten lov. Det kan være skremmende for nybegynnere.

5. Ikke tren først og fremst for å opprettholde et image på sosiale medier.

