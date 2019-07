Nettopp startet med løping? Da bør du også trene dette

Har du nettopp startet med løping, kan det være ekstra lurt å hoppe i bassenget. Faren ved å gå fra helt utrent til å trene og løpe flere ganger i uka, er at du kan pådra deg skader.

Idrettsforsker Leif Inge Tjelta mener vanntreningen kan bidra til at skaden ikke blir mer alvorlig.

– Det er veldig lurt for alle som løper å variere treningen. For de som ikke har løpebakgrunn, er det mer enn nok å løpe to ganger i uka. Går man fra svært liten aktivitet til mye løping, er du veldig skadeutsatt, spesielt hvis man er litt tung, sier Tjelta.

90 prosent lettere i vann

Han mener det er viktig å få opp pulsen, også i bassenget, slik at treningen gir utholdenhetseffekt og øker forbrenningen.

I vann veier vi bare 10 prosent av det vi gjør på land.

– Jogging i vann er en fin måte å få litt av den samme treningseffekten som av løping.Oppdriften gir ikke de samme støtene på ledd og muskler som ved løping, forteller han.

Tåler mer

Også en av Europas beste løpere, Henrik Ingebrigtsen, trener i vann.

– Jogging i vann er en fin måte å få litt av den samme treningseffekten som av løping, samtidig som det er skånsomt. Du unngår slagene mot bein og muskler som du får når du løper med høy fart på vanlig underlag, har han tidligere fortalt.

Tjelta mener perioder med løping i vann opprettholder kondisjonen. Løpeteknikken og det muskulære kommer raskt tilbake når du beveger deg utendørs igjen.

– Det er en grunn til at svømmere tåler kolossalt mange timer med trening uten å bli skadet. Hadde de løpt tilsvarende antall timer, ville de blitt skadet etter kort tid.

