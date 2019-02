Vet du egentlig hva som skjer hvis du får i deg for mye protein?

Muskuløst kroppsideal og lavkarbodietter gjør at proteiner er i vinden som aldri før. Men har det egentlig noe for seg å knaske på proteinbarer og kyle ned proteinshaker?

- Noe av det første folk vil snakke om når de hører hva jeg jobber med, er proteiner og trening, sier ernæringsfysiolog Stian Halvorsen ved Stavanger idrettsklinikk.

Derfor bestemte han seg også for å fordype seg i dette temaet i deler av mastergraden sin, og studerte proteinet og hvilke effekter det har på muskelbygging og restitusjon.

Kent og Sandra lar trønderne flytte treninga til sofakroken Den nye trønderappen lar deg finne den perfekte treneren for deg, og flytter treninga hjem i sofakroken.

Ikke nødvendig

- Generelt sett tør jeg påstå at effekten av treningsbarer og restitusjonsdrikker for vanlige folk er svært overdrevet. Det er bare til å innse.

Ifølge kostholdseksperten er det med treningsmat som med alt annen mat. Det er ingenting som egentlig er usunt. Det er mengden som er usunn, understreker han. Og det gjelder også for proteiner.

- Flere og flere driver med proteinshaker og -barer. Men det er ikke nødvendig for folk flest. Den vanlige mannen og dama i gata får i seg nok i den vanlige kosten. Nok, vil si cirka 1,2 – 1,5 gram protein per kilogram kroppsvekt.

Og det skal ikke fryktelig mye til, for å få i seg mer. Spesielt hvis du i tillegg til den vanlige maten, får i deg treningsproduktene med svært høyt proteininnhold.





Harvard- og NTNU-studie: Harvard- og NTNU-studie: Gutter som er overopptatt av muskler, sliter med stupfyll, depresjon og slanking En studie gjennomført av Harvard-universitetet og NTNU viser at menn og gutter som er ekstremt opptatt av muskelbygging, har større psykiske plager enn hva eksperter har trodd tidligere.

Kroppen kan ikke lagre overskuddet



I beste fall blir det bare dyrt for deg. I verste fall får du farlig fett rundt de indre organene dine.

- Går du i energioverskudd – det vil si at du spiser og drikker mer enn du forbrenner – vil en proteinmengde som overskrider behovet kunne lagre seg i kroppen som fett rundt indre organer som hjerte, lunger og lever, forklarer han.

- Vi har fått inn kunder som ser trente og flotte ut på utsiden, men de kan faktisk ha et ekstremt høyt nivå av indre fett. Årsaken kan ofte være at de spiser for mye proteiner.

For kroppen kan nemlig ikke lagre proteinoverskuddet. Den gjør det om til fett.

Og hvis du ikke går i energioverskudd, er det fortsatt slik at kroppen kun tar til seg den mengden protein den trenger.

- Resten tisser du ut. Det er derfor man sier at «kroppsbyggere har veldig dyr urin».

Sjekk ut Øyvinds oppskrift på glutenfri Kvikklunsj! Sjalu på de som knekker opp Kvikklunsj i påskesola? Øyvind, eller Cøliakikokken som han kaller seg, redder påska med denne glutenfrie kvikklunsjen.

Fakta om protein

Regnes som en av de tre hovedgruppene med næringsstoffer i kosten, ved siden av fett og karbohydrater.

Protein vi får via maten blir brutt ned til aminosyrer i fordøyelsessystemet. Der blir det brukt som byggesteiner til å bygge opp egne proteiner – eller som «drivstoff» i cellene.

Folk flest har et daglig behov for protein på cirka 1,2 – 1,5 gram protein per kilogram kroppsvekt.

Får du i deg mer protein enn kroppen vil kroppen enten lagre det som fett eller kvitte seg med det:

Hvis du går i energioverskudd, vil proteiner lagres som fett. Hvis du ikke går i energioverskudd, vil likevel kroppen kun ta til seg det den trenger av proteiner, og resten vil havne i urinen.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no

Denne artikkelen er tidligere publisert på Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.