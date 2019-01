Nå vil vi drikke alkoholfritt. Slik lager du de diggeste drinkene

Scroll nedover for å komme direkte til oppskriftene.

De fleste har et eller annet forhold til cocktails, eller drinker om du vil, mens begrepet mocktails kan høres mer ukjent ut. Ordet er satt sammen av cocktails og mock, det engelske ordet for etterligning, og er rett og slett ordet for alkoholfrie cocktails.

Ut-Awards: Disse kniver om å bli Årets utelivsnykommer Hvem stikker av med pokalen under Ut-Awards - Trondheim Camping, Kraft Bodega eller Tyven? Vi har tatt en prat med de nominerte.

Ikke bare fjern alkoholen

Det er jo litt mer stas å tilby gjester en drink med drageperle-te enn Pepsi max eller eplejuice. Ikke minst for gjesten som ser at du har lagt ned en ekstra innsats for å tilby et fullverdig alkoholfritt alternativ til tradisjonelle drinker.

Men det holder ikke bare å fjerne alkoholen fra en drink og så er jobben gjort, da har du startet i feil ende, mener barsjef, Øyvind Lindgjerdet (27), hos Nordøst Food & Cocktails på solsiden.

Ha det morsomt

- Vanligvis komponerer man en drink rundt en base, som er selve grunnmuren i drinken, en type brennevin som for eksempel akevitt, rom eller whisky. Men når man fjerner denne grunnmuren og tar vekk alle kvalitetene brennevinet har å tilby, må den erstattes med noe annet, forteller han.

Alkoholfrie baser kan være alt fra krydder til urter og te. Målet er et rikt smaksbilde på lik linje med alkoholholdige drinker. Selv liker Øyvind å bruke te som base.

- Te kan by på både bitterhet, dybde og komplekse florale toner, og kan fungere veldig bra som base i en alkoholfri drink. Denne kan komplementeres med for eksempel fersk frukt, fersk juice og sukker. Men vi bruker ikke en teskje med sukker i drinken, vi lager enkle siruper og smaksetter de med alt mulig rart, forteller den erfarne barsjefen.

Han lager siruper på urter, te, sitrongress, kokosvann og ingefær, og noen ganger en «cordial», altså sirup basert på fruktjuice, for eksempel kumquat eller lime. Man kan lage egne siruper og prøve seg fram. Det viktigste er at man har det morsomt når man holder på og at man bruker gode råvarer, mener eksperten.

Arve på Emilies Eld: Dette vil Emilies Eld-servitør Arve aldri bestille i baren selv Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Arve Haus.

Fancy blandevann

Øyvind har jobbet i barbransjen i Trondheim i mange år, og hos Nordøst, hvor han har bygd opp baren, trent barteamet og stått for cocktailkonseptet. Lidenskapen for faget er tydelig når han snakker om dybde, krydder, bitterhet, kompleksitet i smaker og fancy blandevann, eller «mixers» som det heter bak baren.

- De siste årene har bruken av premium blandevann blitt mer og mer vanlig og er standard på bra cocktailbarer, forteller 27-åringen om sprudlevannet som kommer på 0,2 liters glassflasker. Det kan være alt fra ordentlig god ingefærøl til tonicvann smaksatt med lavendel eller rosépepper. Ikke akkurat de variantene du får kjøpt på kiosken, men hos byens nisjebutikker.

Is, is og mer is

Når Øyvind mikser drinker, skjønner man at han mener alvor. Ikke bare er alle komponenter i drinken nøye utvalgt etter hvilke egenskaper han vil den skal ha, som for eksempel dybde, syre eller spice. Det handler om balanse, og her spiller detaljene en viktig rolle. Han sprayer appelsinblomstvann over drinken og rundt på glasset, her skal alle sanser få kjørt seg, det lukter (og smaker) himmelsk. Drinkene ser også smashing ut, et viktig aspekt ved det hele i tiden med hyppig bildedeling.

Men ikke la fancy ingredienser skremme deg. Dette kan du faktisk lage hjemme.

- Du trenger ikke nødvendigvis å bruke en shaker eller annet proft barutstyr når du lager dette hjemme. Det aller viktigste er faktisk is. Det er utrolig viktig for å få god nedkjøling og utvanning. Uten is blir drinken fort lunken og konsentrert, og man ender opp med å bruke mer blandevann enn nødvendig. Dette gjelder drinker generelt. Sørg alltid for å ha nok is. Kjøp inn det dobbelte av det du tror du trenger, for det går alltid mye mer enn man tror.

Rørlegger Isak (23) lager «Trondheims beste drink» Isak Skarstad (23) fra Namsskogan jobber fulltid som rørlegger og deltid som bartender. I helga kom han på førsteplass under Trondheim Open med drinken «Skogsbær12b».

Her er hans favoritt-Mocktails som du enkelt kan lage selv:

Innestemme

3 cl Drageperlesirup*

2 cl Friskpresset Limejuice

1 cl Friskpresset Grapefruktjuice

8 cl Schweppes Ginger & Cardamom Tonic**

Grapefruktzest som garnityr

Hell alle ingrediensene i et glass med knust is og bland godt. Topp med litt ekstra knust is og grapefruktzest.

*Se oppskrift nedenfor

**Fås kjøpt hos f.eks Gulating Ølutsalg på Byhaven

***Press selv eller bruk ferdig fra f.eks Helios





Betebeger

4 cl Rødbetejuice***

2 cl Sitrongressirup*

2 cl Friskpresset Limejuice

10 cl Schweppes Pink Pepper Tonic**

Polkabete som garnityr

Hell alle ingrediensene i et glass med isbiter og bland godt. Pynt med en tynn skive polkabete.

Disse utestedene i Trondheim har de billigste drinkene Hvilke utesteder i Trondheim selger den billigste ølen, drinken, vinen eller shotten?





Kjørbar

2 cl Sitrongressirup*

1 cl Friskpresset Limejuice

10 cl Fever Tree Ginger Beer**

Appelsinblomstvann

Appelsinzest som garnityr

Hell alle ingrediensene i et glass med isbiter og bland godt. Topp med noen dråper appelsinblomstvann og pynt med appelsinzest. Hvis du ikke får tak i appelsinblomstvann, kan du presse litt olje fra yttersiden av appelsinskallet over. Her anbefales økologisk sitrusfrukt.





Sitrongressirup

4-5 stilker fersk sitrongress

3 dl vann

300 g hvitt sukker

Kutt bort endene på sitrongress-stilkene og gi dem litt juling i en kasserolle med en muddler eller en morter. Tilsett vann og sukker og la det nå kokepunktet. Rør godt og la det trekke på lav varme i noen minutter. Sørg for at alt sukkeret er oppløst. Sil av sitrongresset og sett sirupen i kjøleskapet. Holder 3-4 uker i kjøleskap.





Drageperlesirup

20 stk Drageperler/Jasminperler****

3 dl vann

300 g hvitt sukker

****fås kjøpt hos Te og Kaffehuset i Dronningens Gate

Knus teperlene i en kasserolle med en muddler eller en morter. Tilsett vann og sukker og la det nå kokepunktet. Rør godt og la det trekke på lav varme i noen minutter. Sørg for at alt sukkeret er oppløst. Sil av teperlene og sett sirupen i kjøleskapet. Holder 2-3 uker i kjøleskap.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.