Slik tar du de beste matbildene

- Belysning er alltid viktig, og det skal være naturlig dagslys, helst fra et vindu. Unngå lys fra taklamper og blitz, da kan du ende opp med gulskjær på matbildene.

Rådene kommer fra den Trondheimsbaserte matfotografen Ingrid Reistad Sandberg, som har spesialisert seg på matfotografering. Vi har stilt spørsmålet: hva skal vi tenke på når vi knipser matbilder? Det er lett å tenke på mat som noe statisk, men matfotografen er klar på at matfoto kan være langt mer enn det:

- Et fint matfoto kan snakke mer til meg enn et fint portrettbilde. Man kan skape mye stemning med mat, forteller matentusiasten. Hun har alltid vært fascinert av matfoto - kanskje ikke så overraskende med tanke på at samboeren er kokk?

Matfotografens tips Bruk naturlig lys, gjerne fra et vindu Unngå lys fra taklamper og blitz Friske bær og urter fresher opp enhver rett Fremhev ingrediensene med mest farge Vær bevisst på hvilken vinkel du tar bildet fra Skap et miljø og en stemning rundt maten Ta bilder tett på maten hvis du ikke har tid til å sette maten i et miljø Tenk struktur på underlag og bakgrunn

Fargerik mat enklest

Som du kanskje har skjønt når du sliter med å få bildene til å se like delikate ut som maten smaker: matfotografering er en egen kunst, det er ikke alltid lett å få bildene til å skinne like mye som maten på tallerkenen. Det er heller ikke til å stikke under en stol at det er lettere å ta bilde av mat med farger fremfor «brun mat».





- Kjøttkaker i brun saus og lapskaus er det vanskeligste å ta bilde av, mens fargerik mat som salater og kaker, samt brød er enklest. Grøt kan man freshe opp ved hjelp av bær og kremet pasta blir mer innbydende med et dryss persille.

Er du likevel lysten på utfordringen, er rådet klart:

- Hent frem grønnsakene med mest farge og legg dem i front og dryss over med ferske urter. Skap et miljø rundt maten og sett gjerne fram et vannglass med sitron. Ikke gå tett på.

Skap stemning og miljø

- Vi spiser like mye med øynene som med munnen, så det er viktig at maten ser innbydende ut. Friske bær og urter gjør seg alltid. Ved anretning av maten er det også lurt å tenke på komposisjon og fremheve ingrediensene med mest farge, forteller Ingrid.

Det er også vesentlig hvilken vinkel man tar bildet fra, kan hun fortelle. Derfor er er det smart å prøve seg frem og se hvilken vinkel maten tar seg best ut fra. En hamburger vil for eksempel ta seg best ut hvis du tar bildet rett på slik at alle lagene vises, mens pizza, pasta og salat ser best ut om man tar bildet ovenfra. Å ta bildet i skrå vinkel kan også funke på det meste.

- Jeg er opptatt av å skape et miljø rundt maten, få fram en stemning, noe man blant annet kan gjøre ved hjelp av rekvisitter og mennesker. Dette er en stor trend på Instagram akkurat nå. I det siste har det blitt mer og mer vanlig å ha med mennesker på matbildene man finner på Instagram, blant annet i form av en hånd som strekker seg frem for å ta opp eller mennesker som spiser.

Vanskelig på restaurant

Men ikke alle har anledning til å bruke tid og rekvisitter før de dokumenterer maten de spiser. Hva er løsningen da?

- Belysningen er alltid det viktigste, sammen med anretning. Dander maten ekstra fint og gå tett på maten når du fotograferer, er rådet fra eksperten.

Ingrid legger også til at valg av underlag og bakgrunn på bildene kan gjøre mye.

- Tenk struktur på underlag og service. Tre eller stein er fint, mens bare hvitt gjør bildet flatt og kjedelig. En linserviett kan også løfte bildet, forteller hun.

Ute på restaurant er det ikke like lett å legge forholdene til rette for optimale matbilder, men man kommer langt ved å bruke det som står på bordet som bakgrunn og rekvisitter, og sette seg ved et vindu for naturlig lys hvis det fortsatt er lys ute. I motsatt fall kan det være på tide å finne fram en app med bilderedigeringsmuligheter.

- Du kan redigere både eksponeringen og lyset i bildet etter det er tatt og blant annet fjerne eventuelt gulskjær i bildet ved å kjøre på med kalde blåtoner. Om resultatet likevel ikke skulle bli bra, finnes det enda en nødløsning: instagram har også mange filtre man kan bruke som en quick fix, avslutter hun.

Denne saken ble først publisert mars 2017, men deles på nytt til glede for nye lesere.