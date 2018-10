Er du ung eller student og skal fly? Da bør du ikke gjøre dette

Flyselskapene SAS og Norwegian opplever stadig at folk misbruker tilbudet om ungdomsbillett.

– Vi har ikke konkrete tall på dette, men vi har flere eksempler på at noen har drevet med dette i stor stil, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Jukser med fødselsdato

Ungdomsbillettene tilbys til dem som er under 26 år og har lavere priser enn ordinære flybilletter. For å ha kontroll på hvem som reiser, må man registrere seg som EuroBonus-kunde.

– For å jukse må du altså sette inn feil fødselsdato i profilen din, sier Johansen.

Han legger til at det er mange årsaker til at dette ikke er særlig lurt.

– Ukorrekte opplysninger i reisedokumentene kan skape problemer på reiser seinere, sier han.

Dyrt å bli tatt

– Hvordan kontrollerer dere at folk kvalifiserer til ungdomsbillett?

– Vi gjennomfører løpende kontroller som gjør at du må kunne vise legitimasjon i utgangen når du går ombord på flyet. Slike kontroller skjer oftest når det er usikkerhet rundt hvorvidt reisende oppfyller vilkårene for å reise på en ungdomsbillett, sier Johansen.

– Hva skjer dersom man blir stoppet?

– Da får du ikke reise. Vi har også mulighet til å sjekke om du har oppgitt feil opplysninger tidligere også. Dette anmelder vi, og det har vært noen rettsprosesser som har ført til høye bøter, sier han.

– I tillegg blir man pålagt å betale erstatning.

Han understreker at den øvre strafferammen er ganske høy.

Samme problem hos Norwegian

Hos flyselskapet Norwegian har de også opplevd at folk misbruker tilbudet om ungdomsbillett. De har samme aldersgrense på billettene som SAS. Hos dem blir også passasjeren nektet å reise dersom det er oppgitt feil opplysninger.

– Vår oppfordring er at folk bør være ærlige og ikke misbruke ordningen. Jo flere som misbruker den, jo større er sannsynligheten for at tilbudet opphører, og det ville vært trist for de yngre reisende, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen.

