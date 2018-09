Derfor bør du ta vare på disse posene

De aller fleste har vel bare kvittet seg med den lille papirposen som er fylt med små, harde kuler. Og det er kanskje ikke så rart, det står jo faktisk også på pakkene at man skal kaste dem.

Mot mugg og rust

Kulene er av silikagel, som er et stoff som trekker til seg fuktighet, og de beskytter dermed ting mot mugg og rust.

– Silikagel brukes oftest når produkter sendes over lengre avstander. Fuktig klima i produksjonsland og temperaturforskjeller under transport, gjør at det kan oppstå fukt, har sjefingeniør Monika Lahti i Miljødirektoratet tidligere sagt til NRK.

Faktisk kan posene komme til nytte, nettet er fullt av tips til hva man kan bruke dem til.

Her er de fem beste:

1. Tørke en våt mobil

Ta bort batteriet fra telefonen, og sleng dem i en skål med silikegel-pakker (her er det bare å begynne å spare!).

La den ligge i skålen minst over natten før du skrur telefonen på igjen, skriver mythirtyspot.com.

2. Bedre lukt i treningsbagen

Med et par silikagelposer i treningsbagen kan du redusere fukt og dermed fjerne bakterier som skaper ekkel lukt i klærne og sko.

Legg dem gjerne rett i skoene.

3. Ta vare på fotballkortsamlingen*

Hvem har vel ikke samlet på fotballkort? Eller basketkort. Eller Pog. Makelifelovely skriver uansett at det kan være lurt å legge et par silikagelposer sammen med samlingen, for å bevare den i best mulig stand. (Hvis det er viktig, da...)

4. Unngå fukt på kameralinsen

Legg en papirpose med de små kulene oppi kamerabagen, skriver mnn.com.

5. Forleng levetiden på barberbladene

Barberblader kan være ganske dyrt. For å slippe å måtte kjøpe nye så ofte, skal det kunne hjelpe å legge bladene i en lufttett boks med silikagelposer etter bruk, ifølge WonderHowTo.com.

De kommer ut igjen

Og en ting man ikke bør gjøre med disse posene er å spise dem. Det står det i hvert fall tydelig på pakkene.

Men skulle du av en eller annen grunn forveksle dem med mat, tas ikke silikagel opp i kroppen, ifølge Giftmiddelsentralen. De vil komme ut igjen uten å gjøre skade. Er noen av kulene blå, bør du imidlertid passe på. Da inneholder de gjerne kobolt, som er miljøfarlig, ifølge NRK.

