«Avhengig» av sukker? Slik blir du kvitt søtsuget!

Heldigvis finnes det noen råd som kan gjøre det litt enklere for deg.

Tre enkle triks som kan få deg ned i vekt Ifølge Forskning.nos artikkel skal det ikke være nødvendig å løpe flere kilometer daglig for å gå ned i vekt, for de som ønsker det. Det er faktisk hjelp nok i tre enkle triks.

Tøft i begynnelsen

– I begynnelsen er det ofte tøft for mange å vende seg av med sukker, forteller ernæringsfysiolog Anbjørg Marie Hellestræ.

– Forskning har vist at bakteriefloraen i tarmen faktisk endres hvis du spiser mye raske karbohydrater. Dette fører igjen til at kroppen vil ha mer, og så har du plutselig havnet i en ond sirkel.

Hellestræ forklarer at en sannsynlig årsak er at bakteriene sender belønningssignaler til hjernen, og at det er derfor så mange av oss blir litt hekta på søte saker.

Men frykt ikke! Du kan komme deg gjennom søtsuget, endre bakteriefloraen i tarmen og leve litt sunnere.

Tips til deg med sukkersug

1. Ikke bråstopp!

Finn heller søte erstatninger for smågodtet og sjokoladen. Hellestræ anbefaler gresk yoghurt med bær i hverdagen, og i helgen kan man bytte ut bærene med ananasbiter, da de inneholder mer sukker.

2. Sug på sukkerfrie søtsaker

Sliter du veldig er det ikke noe problem å suge litt på sukkerfrie pastiller mener Hellestræ. Ha en eske i lomma, så kan du ty til pastillene når det klør i kroppen etter sukker.

3. Hold blodsukkeret stabilt

Sukker fører til at blodsukkeret er ustabilt, og du kan oppleve at energien din raskt går opp, før du kræsjer litt senere. Her anbefaler Hellestræ fiber. Fiber holder blodsukkeret stabilt, og gjør at du er mett lenger. Sørg for å spise regelmessig. Ta deg et knekkebrød, kokt egg, skyr litt havregrøt eller noen grønnsaker som raske alternativ på farten.

4. Gode matvalg

Mat med krom kan redusere sug på søtt, forteller Hellestræ. Kilder til krom i kosten kan du få av å spise kjøtt og lever, helkornsprodukter, linser, bønner, nøtter, sjampinjong, hvetekim, maismel, hele linfrø, grahamsmel, nyper, sardiner i olje og skinke. Hellestræ forteller også at mat som inneholder spinat skal kunne redusere suget "etter noe mer".

4. Kom deg i aktivitet

Gjør noe som hindrer at du sitter og tenker og føler på sukkersuget. Hellestræ forteller at en gåtur eller annen aktivitet som tar deg bort fra tankene på søtsaker kan hjelpe mye.

5. Ikke gi opp!

Ifølge Hellestræ finnes det ingen fasit på hvor lang tid det tar å komme seg over sukkersug-kneika. For noen vil suget forsvinne etter et par dager, mens for andre vil det ta lenger tid. Vær tålmodig og ikke gi opp, så kommer du deg gjennom det verste suget!

