Ni steder i Trondheim du kan ta superkule turbilder

Vil du finne et kult sted å ta syke turbilder? Hva med å prøve et av disse stedene i Trondheim?



1. Storfossen

Storfossen ligger i juvet i Homla/Malvik og er Trøndelags nest største fossefall med et fall på 40 meter.

Et bilde publisert av @alina.llin lørdag 27. Juni. 2015 PDT

2. St. Olavsspranget

St. Olavsspranget er et stup og opparbeidet utkikkspunkt over Trondheimsfjorden som ligger nord i Bymarka. Her kan man få et blinkskudd med Hurtigruta og fjorden bak.

Et bilde publisert av Andrea Hegdahl Tiltnes (@andreaht) tirsdag 09. Juni. 2015 PDT

3. Våttakammen

Et av Bymarkas beste utsiktspunkt med byen og Munkholmen i bakgrunnen.

Et bilde publisert av Anne-Beathe (@annebeathe) søndag 14. Aug.. 2016 PDT

4. Bosbergheia

Bosbergheia i Bymarka har utsikt over Byneset, Trondheimsfjorden og Orkdalsfjorden.

Et bilde publisert av Arve Rødsjø (@arves_semifitlife) tirsdag 07. Juni. 2016 PDT

5. Solemsvåttan

Solemsvåttan er den høyeste toppen i den nordlige delen av området mellom Jonsvatnet og Malvikmarka. Fra utsiktstårnet på toppen ser man byen, Jonsvatnet og fjorden.

Et bilde publisert av Line (@miss_line) søndag 15. Mai. 2016 PDT

6. Stupet ved Øyberget

Fra Øyberget i Melhus har man utsikt rett ned mot Øysand og Bymarka.

Et bilde publisert av Elisabeth (@elisabethhhansen) lørdag 02. Mai. 2015 PDT

7. Talerøret ved Ladehammeren

På Ladestien i Trondheim, et stykke før Korsvika hvis man går fra byen, finner man talerøret. Her kan man ta bilde inne i røret med utsikt mot Munkholmen.

Et bilde publisert av Rune Woldsnes (@summerscarf) lørdag 23. Juli. 2016 PDT

8. Storheia

Storheia er den høyeste toppen i Bymarka og ligger 565 moh med utsikt mot Byneset.

Et bilde publisert av Marianne (@mariannestu) søndag 02. Okt.. 2016 PDT

9. Burmaklippen

Burmaklippen ligger i Estenstadmarka og blir kalt Trondheims «mini-Trolltunga».

Et bilde publisert av IDA TOMINE (@idatomine) søndag 25. Sep.. 2016 PDT

