15 måter du garantert sparer penger på

Du trenger ikke gjøre store endringer i hverdagen før du sitter igjen med litt ekstra hver måned.

1. Bruk biblioteket

Du kan låne filmer og bøker, og bruke internettet helt gratis!

2. Lag mye middag, spis restene til lunsj

Eller lag deg generelt matpakke hver dag. Å kjøpe lunsj i kantina er ikke særlig økonomisk.

3. Ha hjemmefest, eller et langt vorspiel

Du sparer deg selv for taxi-regninga, cover på byen og du slipper å kjøpe dyr drikke.

Eller ta turen til et utested med billig drikke.

4. Pant flasker

Ta med deg alle flaskene etter hjemmefesten til butikken og pant dem. Kanskje kan du tjene inn gårdagen!

5. Bruk offentlige stikkontakter

Slå deg ned på et kjøpesenter eller bibliotek hvis du skal lade mobilen og pc-en. Strømregninga blir lavere!

6. Handle mat kun én dag i uka, og gjør det når du er mett!

Du har sikkert opplevd det, går du på butikken på tom mage er du dømt til å handle alt for mye. Da kan du heller spare penger på å ukeshandle, og helst rett etter du har spist middag. Et annet tips er å bruke appen Too good to go, der restauranter og bakerier selger varene sine til en mye billigere penge.

7. Tren ute

Bruk de ulike turstiene og treningsparkene i byen, for eksempel denne! Se også "Fitnessnora" sine tips til øvelser du kan gjøre ute.

8. Arranger byttekvelder

Bytt brukte/ubrukte klær, interiør, møbler og mat for den saks skyld med venner. Det du ikke har lyst på, har andre kanskje stor nytte for.

9. Vask håret sjeldnere, og dusj med kjæresten!

Du trenger ikke å vaske håret hver dag, ekspertene sier til og med at det er bedre for håret. Da sparer du både penger på sjampo og på strøm.

10. Del abonnement på strømmetjenester

Det er ingen lov som sier at ikke flere kan bruke samme Netflix og Spotify-konto. Opprett en konto og del regninga med en kompis eller kjæreste.

TV-kokkens fire tips til deg som vil spise sunt på budsjett Daniel Rouge Madsen har laget mat for presidenter, kongelige og kjendiser. Nå kan du lage en av hans studentretter på studentbudsjett!

11. Spar strøm - tenn stearinlys

Det er jo veldig koselig på sene høstkvelder!

12. Bruk snusen om igjen!

Litt ekkelt kanskje.... Men det er jo faktisk bare å tørke snusen litt, så er den (nesten) så god som ny!

13. Bruk mel som tørrshampo

I stedet for å bruke nærmere 100 kroner på en tørrshampo-flaske, kan du kjøpe en pose mel. Fungerer som bare det mot fett hår!

14. Rabattkoder

Er du student - bruk studentrabattene som finnes i byen, her finner du en oversikt over rabattene i Trondheim. Er du ikke student, finn rabatter på nettet, for eksempel kupongkode.com.

15. Lei av andre og lei ut dine ting

Det finnes flere måter å leie ut gjenstandene sine på. Skal du bort ei helg? Lei ut boligen din på Airbnb. Trenger du ei sag, en limpistol eller symaskin? Lei den av noen på leieting.no. Billigere enn å kjøpe!

Slik kan du shoppe miljøvennlig i Trondheim Studentene i «Fremtiden i våre hender» viser oss hvor vi kan finne bærekraftige bedrifter.

Denne saken ble først publisert september 2016, men deles på nytt til glede for nye lesere.