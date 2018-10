Dette er det perfekte verktøyet for deg som glemsk, rotete, kreativ eller stresset!

Her får du tips og triks til hvordan du enkelt kan organisere livet ditt på ett og samme sted.

Du har kanskje ikke hørt om fenomenet «bullet journaling», eller «punktjournal» som det direkte oversettes til norsk?

Å skreddersy sin egen punktjournal med lister, logger og kalender har vært populært i England lenge, og trenden har nå spredd seg til Norge.

Se Mari sine flotte minihus - laget av ispinner! Da Mari Jøkulsdottir flyttet fra et småbruk til en liten leilighet i Midtbyen, måtte hun finne noe hun kunne lage på en halvannen meter lang arbeidspult.

Her er noen tips til hva du kan putte inn i punktjournalen:

1. Huskelister til alt mulig

Her er det bare fantasien som setter grenser. Pakkelister til ferien, ønskeliste før jul og bursdag, handlelister og så videre.

Perfekt for dem som elsker å lage lister.

2. Skreddersy din egen kalender





Lag en oversikt over året ditt og gjerne deretter større oversikter over måned til måned og marker viktige dager.

For eksempel lønningsdager, feriedager, helligdager, bursdager og lignende.

3. Oversikt over bøker og serier

Mange har et konkret mål om å lese et visst antall bøker i løpet av et år. Det kan være greit å holde tellingen i notatboken.

Har du så mange serier gående på en gang at du mister oversikten? Lag din egen oversikt!

4. To-do-lister dag for dag

#bulletjournal #3 Being busy and catching up from holidays #minimalbujo #leuchtturm1917 #minimalbulletjournal #minimalistbujo #bulletjournaljunkies #bujo #pilotmetropolitan Et bilde publisert av Bujo Junkie & Beagle Lover (@marrtheplanner) tirsdag 24. Jan.. 2017 PST

Litt som i en almanakk, men du kan velge selv hvor mye plass du trenger for å skrive opp gjøremål.

Her kan man skrive opp middagsplanlegger, treningsmål uke for uke, hvilke mål du har for arbeidsdagen eller andre hendelser.

Malin (25) fra Trondheim har signert kontrakt på tre bøker med tegneseriegigant Trondheimsjenta gikk fra å mistrives i San Francisco til å bli publisert tegneserieforfatter i Norge.

5. Hold oversikten over været





Er det en ting man er opptatt av her i Trøndelag, er det været.

Lag din egen lille oversikt over været dag for dag, og så kan du også bli med på small-talken i lunsjen.

6. Logg treningsprogresjonen din

Enten du vil gå ned i vekt, bygge muskler eller bare forbedre helsen, kan du uansett bli motivert av å logge treningsøktene og kostholdet ditt.

Fargerike May Britt (33) bruker fjeset sitt som lerret Kunstneren May Britt Mili Vada har skiftet ut lerretet med ansiktet sitt.

7. Bruk kreativiteten din og tegn

Er du en kreativ sjel som liker å rable ned tegninger på bussen, toget eller på en slapp søndag, kan det være greit å sette av noen sider til egen kunst.

Det gjør også boken mer fargerik.

8. Skriv dagbok





På tide å ta opp igjen det som mange forbinder med en pinlig barnslig greie. For noen er det stressdempende å skrive ned hva de har gjort, og hvordan dagen har vært.

Hvorfor ikke samle tankene på samme sted som man samler alt annet?

Heidi viser deg de skumleste triksene til halloween - Du trenger ikke ha den dyreste sminken for å få det til bra, mener Heidi Larsen.

Husk husk:

For noen kan det være mer enn nok å tegne og designe kalender- og liste-sidene.

Det er tidkrevende hobbyarbeid, og man må ha god tålmodighet hvis man ønsker å gjøre notatboken såpass «Instagram-vennlig».

Fine overskrifter, oversiktlige tabeller og fargerike tegninger kan være med på å gjøre notatboken fin å se i, men også mer oversiktlig.

Men det som er så greit med å skreddersy sin egen alt-mulig-notatbok, er at du kan gjøre akkurat som du vil. Du kan velge å holde det enkelt, eller du kan sysle med tegning og fargelegging.

Lykke til!

Her er våre poster-favoritter Postere og prints har blitt supertrendy! Sjekk ut vår store guide.

Denne saken ble først publisert i januar 2017, men deles på nytt til glede for nye lesere.